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СНГ

Состоялся телефонный разговор между президентами Казахстана и России

14.08.2017 | Новости

В ходе беседы главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.

Кроме того, лидеры двух стран обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а также рассмотрели график предстоящих встреч.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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