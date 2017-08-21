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СНГ

Казахстан и Узбекистан разрабатывают план военного сотрудничества

21.08.2017 | Новости

Официальные лица Казахстана и Узбекистана подписали план военного сотрудничества во время визита министра обороны Казахстана Сакена Жасузакова в Узбекистан, говорится в заявлении Министерства обороны Казахстана в субботу (19 августа).

Согласно заявлению, Жасузаков и его узбекский коллега Кабул Бердиев обсудили «сотрудничество в области обороны в ответ на угрозы безопасности в регионе».

Как сообщается, план сотрудничества предусматривает совместную подготовку и совместное военное образование. Это первое подобное заявление в общей истории двух стран.

 

Источник: http://central.asia-news.com/ru

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