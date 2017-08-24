В Москве бесследно пропал отец Сиёвуша, арестованного по обвинению в терроризме

Родственники трех таджикских мигрантов, задержанных в Москве по обвинению в подготовке терактов в российской столице, утверждают, что между ними нет никакой связи и непонятно как ФСБ России задержало их в одном месте.

Все они в шоке от выдвинутых обвинений и не верят тому, что их родные могли быть вовлеченными в террористическую сеть.

Сиёвуш Давронзода, Давлатёр Ходжиев и Сулаймон Бурхонов были задержаны 14 августа сотрудниками ФСБ России. Всего в ходе спецоперации были задержаны четыре человека: гражданин России и трое граждан Таджикистана. Сообщалось, что они готовили взрывы на транспорте и в крупных столичных ТЦ.

Абдулхамид Сатторов, дальний родственник Сулаймона Бурхонова, одного из задержанных молодых людей, сказал 23 августа по телефону из Москвы, что по настоянию родных отправился в СИЗО узнать о судьбе Сулаймона, но задержали и его. По его словам, его допрашивали в течение дня и освободили под подписку о невыезде.

«Задавали много вопросов, кто я, почему ищу Сулаймона, знал ли я о его планах. Чуть ли не объявили меня его соратником», - говорит мужчина.

Собеседник сказал, что после этого другие родственники боятся даже приближаться к СИЗО. «Сулаймон вместе с группой мигрантов работал на стройке и среди строителей не было людей по имени Сиёвуш и Давлатёр, которых ФСБ приписывает ему в сподвижники», - сказал он.

Родственники трех задержанных мигрантов, обвиняемых в терроризме, считают инкриминируемые им обвинения весьма странными.

Малика Мирзоева узнала об аресте своего 17-летнего сына Сиёвуша Давронзода от силовых структур Вахдата. Она сказала 23 августа в беседе с Радио Озоди, что после этого местные силовики вызвали ее и старшего сына на беседу. Тогда ей сказали, что Сиёвуш признал свою вину. Женщина рассказала, что сын со своим отцом работал в Москве, но после Сиёвуша, бесследно пропал и муж.

«Ночью 15 августа муж позвонил на телефон дочери. Но мы пропустили его звонок. Потом перезвонили, но он уже был вне зоны. Мы до сих пор не знаем где он и что с ним», - говорит Малика Мирзоева.

Сиёвуш Давронзода с 15 лет работал в России со своим отцом. Его мать хотела бы отправиться в Москву, чтобы лично узнать, что произошло с ее родными на самом деле, но опасается. «У нас там нет каких-либо знакомых, которые могли бы пойти и узнать все. Возможно, моего сына принудили к даче признательных показаний, может, пытали его или угрожали», - сказала Малика Мирзоева.

Фируз Давронзода, брат Сиёвуша, который месяц назад вернулся из Москвы, где работал с ним и отцом, в шоке от обвинений. По его словам. За то время, что он был на заработках, он не заметил ничего подозрительного в действиях или поведении Сиёвуша. «Мы везде и всегда были вместе. И знакомых по имени Сулаймон и Давлатёр у него не было», - говорит Фируз.

Родные Давлатёра Ходжиева живут в районе Рудаки. Местные власти сказали, что Давлатёр уже пять лет находится в России. Его родители развелись несколько лет назад и воспитанием трех братьев занимался его старший брат Бахтиёр.

Бахтиёр Ходжиев сказал 23 августа в беседе с Радио Озоди, что в последний раз говорил по телефону с братом месяц назад. Год назад он вместе с Давлатёром работал в российской столице, но был депортирован за нарушение миграционного законодательства.

«Нам никто ничего толком не объяснил. Сам Давлатёр должен был вернуться на родину осенью», - говорит Бахтиёр.

Младший брат Далер Ходжиев в прошлом году был задержан в Турции по подозрению в связях с «Исламским государством» и был экстрадирован в Таджикистан. Суд назначил ему наказание в виде семи лет заключения.

По словам родных, все трое молодых людей, скорее всего. Не имеют доступа к адвокату. В посольстве Таджикистана в России 23 августа сказали Радио Озоди, что российские правоохранители находятся во взаимодействии с таджикскими коллегами, но пока что нет никаких подробностей.

За последний год это уже второй случай, когда российские силовики обвиняют граждан Таджикистана в причастности к терроризму. В апреле по подозрению в подготовке взрыва в питерском метро, прогремевшем 4 апреля, был задержан гражданин Таджикистана Содик Ортиков (Кимсанбек Кодиров).

Источник: https://rus.ozodi.org