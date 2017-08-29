Популярность стран ближнего зарубежья среди российских туристов выросла вдвое

28 августа 2017, Москва– Летом 2017 года доля авиабилетов туда-обратно из России в страны ближнего зарубежья выросла вдвое, с 12% до 24%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта тенденция связана со снижением средней стоимости билетов, возобновившимся ростом миграционных потоков и популярностью экзотических направлений, считают в интернет-сервисе для путешественников Biletix*.

Основной поток путешественников из России, отправившихся в страны ближнего зарубежья уходящим летом, пришелся на страны Закавказья (Грузия, Армения, Азербайджан), далее идут страны Средней Азии и Прибалтики. Самыми популярными городами данного направления стали Ереван, Батуми и Тбилиси.

Средний чек на авиаперелеты из России в страны ближнего зарубежья туда-обратно летом снизился с 17 189 до 14 630 рублей, то есть на 15%, в связи с распространением лоукост- и безбагажных тарифов, отмечают в Biletix. Самые дешевые перелеты – в Минск (средний чек летом из Москвы туда-обратно – 7 200 рублей), самые дорогие – в Алматы (22 300 рублей).

*Biletix– туроператор и онлайн-трэвел агентство. Сегодня Biletix является одним из крупнейших российских интернет-ресурсов, предоставляющих путешественникам и корпоративным клиентам возможность удобного поиска, бронирования и покупки авиационных и железнодорожных билетов, отелей, классических и динамических туров, туристических страховок и аренды автомобилей. Biletix создан в 2008 году как b2c-проект Холдинга Випсервис. Biletix является аккредитованным агентством при Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и при Транспортно-Клиринговой Палате (ТКП РФ), а также включен в Единый федеральный реестр туроператоров Федерального агентства по туризму Министерства культуры РФ. Biletix выполняет все необходимые требования финансового обеспечения перед данными организациями, что гарантирует надежность и финансовую стабильность компании. Biletix – обладатель ряда авторитетных наград и премий, среди которых «Звезда.Travel.ru 2014», «Золотой сайт 2015», «Самое надежное онлайн-трэвел агентство TWITW 2015». Biletix входит в ТОП-20 крупнейших интернет-компаний России по версии издания «Коммерсант» и «Forbes Russia». https://biletix.ru

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