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ОДКБ включила оппозиционную Партия Исламского возрождения Таджикистана в перечень террористических организаций06.09.2017 | Новости
Партия Исламского возрождения, признанная в Таджикистане террористической организацией, включена в Перечень организаций признанных террористическими и экстремистскими в государствах — членах ОДКБ, сообщает пресс-служба Организации.
Как сообщается, 8 июня 2016 года в г.Ереван состоялась заседание Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) под председательством армянской стороны.
В заседании стороны своим решением согласовали Перечень организаций, признанных террористическими и экстремистскими в государствах — членах ОДКБ.
В Перечень наряду с такими международными террористическими организациями, как «Ал-Каида», «Исламское государство», «Братья мусульмане», «Ансоруллох» под №65 внесена также «Партия исламского возрождения Таджикистана».
Участники заседания отметили, что Перечень организаций, признанных террористическими, позволит обеспечивать скоординированные действия по выявлению и пресечению их деятельности в зоне ответственности ОДКБ.
Необходимо отметить, что структуры ОДКБ координируют совместные меры по противодействию деятельности террористических и экстремистских организаций на территориях государств-членов этой региональной организации (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан), которые занимают общую площадь в 20,3 млн. квадратных километров с населением более 260 миллионов человек. Государства-члены организации заинтересованы в безопасности и стабильности региона.
ОДКБ была образована 07 октября 2002 года на основе Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года.
Целями Организации Договора о коллективной безопасности являются — укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, развитие и совершенствование военной составляющей сотрудничества, жёсткое противодействие международному терроризму и экстремизму, в том числе террористическим партиям и движениям и другим угрозам.
Источник: http://ca-news.org
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