На заседании Совета РАТС ШОС под председательством КНР были обсуждены сотрудничество государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, включая результаты противодействия в 2017 году «силам трех зол» в Интернет-пространстве. Принято решение об углублении взаимодействия в сфере выявления и пресечения каналов перемещений причастных к терроризму лиц, в том числе в места вооруженных конфликтов и обратно на территорию государств-членов ШОС. На заседании был утвержден план работы Исполкома РАТС ШОС, программа деятельности группы экспертов пограничных служб, план работы группы экспертов по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Участники встречи приняли проект протокола о сотрудничестве между РАТС ШОС и Секретариатом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а также проект меморандума о сотрудничестве РАТС ШОС, Антитеррористического центра СНГ и Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Был внесен ряд предложений по совершенствованию правовой базы сотрудничества государств-членов ШОС в сфере борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Совет одобрил совместные меры компетентных органов государств-членов ШОС по борьбе с рекрутированием террористическими, сепаратистскими и экстремистскими организациями новых членов в свои ряды, а также меры по повышению эффективности сотрудничества РАТС ШОС с международными организациями, ответственными за борьбу с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. За вклад в развитие РАТС ШОС и укрепление сотрудничества в антитеррористической сфере почетными грамотами был награжден ряд должностных лиц Исполнительного комитета РАТС и сотрудников компетентных органов государств-членов ШОС. С участниками заседания Совета РАТС ШОС встретился член Госсовета, министр общественной безопасности КНР Го Шэнкунь. Он отметил, что Китай готов вместе с разными сторонами активно претворять в жизнь важный консенсус, достигнутый Председателем КНР Си Цзиньпином и другими лидерами стран-членов организации на саммите ШОС в Астане в июне этого года. «Китай рассчитывает и в дальнейшем укреплять обмен информацией и координацию действий, непрерывно совершенствовать механизм прагматичного взаимодействия, предпринимать строгие меры предосторожности, и вести в рамках РАТС ШОС серьезную борьбу с различными проявлениями терроризма, экстремизма и сепаратизма. Тем самым Китай внесет еще более значительный вклад в защиту безопасности и стабильности в различных странах и регионах», - сказал он. Председательство в Совете РАТС ШОС на период с сентября 2017 года по сентябрь 2018 года перешло к Кыргызстану. Следующее 32-ое заседание Совета РАТС ШОС запланировано провести в апреле 2018 года в городе Ташкенте Республики Узбекистан.

В Пекине прошло очередное 31-ое заседание Совета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае. В мероприятии приняли участие представители Казахстана, Китая, России, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Исполнительного комитета РАТС ШОС, также Индии и Пакистана - впервые в истории после получения статуса постоянных членов на Астанинском саммите ШОС в июне 2017 года.

Islamsng.com

Новый сайт Islamsng.com должен стать проводником в мусульманском пространстве Содружества Независимых государств. В настоящее время страны, где члены уммы являются историческим большинством, численно преобладают в СНГ. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан составляют 6 из 11 государств СНГ. И в самой России существуют регионы с мусульманским большинством в лице Татарстана, Башкортостана, республик Северного Кавказа; семизначной цифрой выражается численность мусульман в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири. Исторически большая часть Украины и Молдова входили в состав Золотой Орды, а крымские татары, несмотря на все трагедии, вновь вернулись на родной полуостров. К Средневековью относится и формирование общины белорусских татар. Нельзя не упомянуть о массовом и не всегда добровольном перемещении мусульман в результате процессов индустриализации в Российской империи, а затем в СССР, миграций после распада СССР.

Миллионы людей передвигаются в странах СНГ в рамках безвизового режима. Кто-то из них осуществляет краткие поездки с целью туризма или посещения друзей и родственников, кто-то отправляется на учебу и работу, часть из них оседает в новом месте, происходит воссоединение семей. Стабильный процесс сокращения российского населения требует все большего количества мигрантов для нашего Отечества. При этом выходцы их стран СНГ, по причине близости языка и религии, общего опыта проживания в российском имперском и советском пространстве являются предпочтительным вариантом.

Изучение ситуации в странах СНГ не должно ограничиваться только проблемами миграции и отношений между гражданами. В силу своих природных богатств и выгоды географического положения страны СНГ, особенно с мусульманским большинством, являются в настоящее время важным фактором мировой политики и глобальной экономики. Место «Великого шелкового пути» и «Великого волжского пути» заняли магистральные газо- и нефтепроводы, соединяющие их с Россией, Западной Европой, Китаем, Ираном. Однако наличие нестабильных соседей, прежде всего в лице Афганистана, местами внутренняя нестабильность, неурегулированность ряда международных споров и вмешательство иностранных государств, не дают возможности для использования всего потенциала. В свою очередь, это приводит к бедности граждан, росту среди них чувства ущемленности и радикальных настроений.

Поэтому ради общего блага необходимо продолжение и расширение стабильного сотрудничества на евразийском пространстве СНГ. «Великий шелковый путь» от Китая до Черноморья и «Великий волжский путь» от Балтийского до Каспийского морей сложились уже более, чем тысячелетие назад. Здесь государства гуннов, Великий Тюркский каганат, Хазарский каганат, Золотая Орда, Казанское ханство, российское государство осуществляли связующую роль по обеспечению взаимовыгодных связей между Западом и Востоком. Ярмарки в Итиле, Сарае, Казани и Нижнем Новгороде были в свое время важнейшим барометром развития евразийской экономики. Теперь интегрирующая роль переходит к СНГ в рамках складывающегося единого таможенного пространства. Наш сайт постарается осветить исторические корни, современное состояние и перспективы развития мусульманского, да и всего общего пространства в странах СНГ.