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СНГ

Казахстан и Россия будут вместе утилизировать ядерные боеприпасы

20.09.2017 | Новости

В Вене в рамках 61-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации подписано Соглашение о сотрудничестве в научных исследованиях и разработках в ядерно-энергетической сфере, говорится на сайте министерства энергетики Казахстана.

Стороны также подписали Протокол к Соглашению между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве и взаимных расчетах при утилизации ядерных боеприпасов от 20 января 1995 года, утвержденные постановлениями Правительства Республики Казахстан.

Кроме того, состоялась двусторонняя встреча с представителями Европейского Сообщества по атомной энергии. На высоком уровне обсуждались вопросы по основным направлениям сотрудничества в области мирного использования атомной энергии, в частности по вопросам ядерной безопасности, развития ядерных технологий и научно-технического сотрудничества.

18-22 сентября в столице Австрии проходит главный ежегодный форум в области мирного использования атомной энергии – 61-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ. В работе Конференции участвуют национальные делегации государств-членов МАГАТЭ.

 

Источник: https://www.trend.az

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