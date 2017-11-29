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Генпрокуроры стран СНГ и ШОС обсудят в Петербурге борьбу с преступностью в интернете29.11.2017 | Новости
Генеральные прокуроры 14 стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и СНГ обсудят в среду в Санкт-Петербурге вопросы, касающиеся борьбы с преступлениями в интернете, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.
По данным ведомства, в 15-м заседании генпрокуроров государств - членов и наблюдателей ШОС примут участие генпрокуроры Азербайджана, Армении, Афганистана, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Монголии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.
"Особое внимание будет уделено вопросам противодействия преступлениям в информационно-коммуникационной сфере. Планируется обсудить проблемы использования сети интернет для распространения идей экстремизма и терроризма, совершения противоправных деяний в отношении несовершеннолетних и молодежи, а также пути гармонизации действующего законодательства", - сообщили в российском надзорном ведомстве.
В этот же день в Петербурге пройдет 27-е заседание Координационного совета генпрокуроров (КСГП) стран СНГ под председательством генпрокурора РФ Юрия Чайки. В нем будут участвовать главы надзорных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана и Узбекистана. Кроме вопросов борьбы с преступностью в интернете, на ежегодном заседании совета традиционно будет проанализирована практика обеспечения защиты прав граждан, исполнения международных договоров, противодействия коррупционным проявлениям.
КСГП государств - участников СНГ был создан решением генпрокуроров 7 декабря 1995 года.
Источник: http://ca-news.org
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