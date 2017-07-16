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Паспорта Казахстана и Кыргызстана признаны самыми «сильными» в Центральной Азии

16.07.2017 | Мнения и комментарии

Портал «Passport Index» опубликовал список стран по уровню визовых возможностей. Паспорта Казахстана и Кыргызстана признаны самыми «сильными» в Центральной Азии. «Сила» паспорта оценивается по количеству стран, которые можно посетить без визы. 

Граждане Казахстана могут посетить 71 государство без оформления визы, что позволило стране занять 56-е место в рейтинге. Далее рейтинг стран Центральной Азии расположился таким образом: Кыргызстан — 68-е место (58 стран); Таджикистан — 71-е (54); Туркменистан — 77-е (48). Для Монголии заняла 70 позицию и для нее открыты 55 стран. Первое место у Германии и Сингапура — для жителей этих стран двери открыты в 158 государств. Вторую строчку занимает Швеция и Южная Корея (157 стран). Тройку лидеров замыкает сразу девять стран: Дания, Финляндия, Франция, Италия, Испания, Норвегия, Япония, Великобритания и США – по 156 стран каждая. Россия находится на 39 месте и для ее граждан открыты 108 стран. Рейтинг замыкает Афганистан, которая заняла 94 позицию. Обладатели паспорта этой страны могут посетить без визы лишь 24 страны.

Источник: http://kazislam.kz/ru

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