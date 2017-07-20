Россия, Казахстан и Узбекистан объединяются в деле борьбы с радикальным исламом За последние десятилетия во всём мире прочно укрепились термины исламский фундаментализм или радикальный ислам. В общественном мнении эти понятия стали чётко ассоциироваться с терроризмом. Однако наличие слова «ислам», некоторым дало повод сократить логическую цепочку до уровня «ислам – терроризм». Последнее утверждение настолько глупо, что сама попытка серьёзно и с фактами объяснить, почему это не так, является глупостью не меньшей. Которая к тому же будет отнимать значительную часть времени. Ведь корень проблемы не в терроризме как таковом, а в уровне межконфессиональных отношений и веротерпимости в обществе. Ссылки по теме: В России ещё с 90-х годов, чтобы отделить добропорядочных граждан-мусульман от террористов, причислявших себя якобы к мусульманами, стали использовать понятие «традиционный ислам». Конечно, никакого такого отдельного течения в исламе как «традиционный» нет. Произошла подмена понятий, когда толерантное отношение к вере другого человека и мирное сожительство с ним, стали называть именно так. Сегодня в России не только практически полностью решена проблема религиозной нетерпимости и межконфессиональных конфликтов, что сама потребность в термине «традиционный ислам» отпадает и вещи вновь названы своими именами. Пока в странах Ближнего Востока бушует пожар во многом религиозной войны, ну, или использующий в качестве ширмы религию, Россия превратилась в один из немногих оплотов мирного сосуществования представителей разных конфессий или течений одной веры. Само собой, что этому примеру стремятся следовать и другие страны. Например, в марте 2017 года в Казахстане прошла конституционная реформа. Отельное внимание законодатели уделили внимание защите прав и свобод верующих. Так в ст. 91 Конституции произошло закрепление термина «межконфессиональности» в вопросе незыблемости принципов общественного согласия в республике. Однако неправильно рассматривать вопрос веротерпимости, в особенности в исламском мире, лишь с точки зрения внутренней политики России или Казахстана. Поскольку обе эти страны играют ключевую роль в примирении исламского мира и за пределами своих границ. Самый показательный пример – Сирия. Когда, казалось бы, рычаги для урегулирования военного конфликта (женевский формат) не дают необходимых результатов, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать в Астане новый формат переговоров. Притом, пригласил он туда все возможные стороны, которые задействованы в разрешении сирийской проблемы. Таким образом за один стол переговоров сели представители различных направлений ислама (например, шииты от Ирана, сунниты от Турции), христиане и представители малых этно-религиозных групп (езиды, алавиты от Сирии), чего не было ещё никогда в мировой практике дипломатии! Но ведь они не просто смогли сесть за стол переговоров, но и договорились о введении в Сирии зон деэсколации. Наблюдателем за выполнением договорённостей выступила Россия. И с момента первого этапа переговоров в Астане по сегодняшний день фиксируется снижение напряженности в регионе – все больше населённых пунктов присоединяются к режиму перемирия, все больше вооруженных группировок сообщают о желании прекратить огонь. А террористические организации и бандформирования, вроде ИГИЛ (запрещена на территории РФ), на фоне астанинских договорённостей терпят поражения и отступают. Эти успехи не остались не замечеными всеми участниками процесса, спецпредставителем ООН Стефаном де Мистурой и глава ближневосточных государств, которые поблагодарили Нурсултана Назарбаева за организацию переговоров и способствование миротворческой деятельности. «Вовлеченность в миротворческие процессы – это суть нашей внешнеполитической стратегии на десятилетия вперед. Казахстан всегда был и остается беспристрастной страной, способствующей мирным переговорам между конфликтующими сторонами. Мы – так называемый честный брокер. Так было, как вы знаете, на юго-востоке Украины, что привело в итоге к первому успешному заключению пакета минских соглашений. Мы внесли важный вклад в налаживание отношений между Россией и Турцией после возникшего острого кризиса. Мы готовы и далее предоставлять площадку для проведения международных встреч по Сирии», - заявил Н. Назарбаев в ходе встречи с главами дипломатических миссий в столице Казахстана. Однако лидер Казахстана не собирается останавливаться на достигнутом и уже в сентябре в Астане состоится другой саммит, также направленный на примирение в исламском мире - первый саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям. Где также участники постараются найти способы разрешения конфликта ряда арабских стран с Катаром. Как отметил сам Назарбаев, это важно не только для арабских, исламских государств, но и для всего мира, потому что аравийский полуостров является «колыбелью» ислама. Местом, где он зародился, где сосредоточены главные мусульманские святыни. Стоит отметить, что как раз в эти дни в столице Кот-д’Ивуара стартовала 44-я сессия Совета глав МИД ОИС, куда входят все центрально-азиатские страны, а Узбекистан последний год председательствовал в организации. Власти Узбекистана активно лоббировали, как и астанинский формат переговоров по Сирии, как одну из попыток примирения в исламском мире, так и предложили ряд культурно-просветительских проектов. Крупнейшим из которых может стать создание Международного исследовательского центра Имама аль-Бухари в Самарканде и учреждение Специальной кафедры Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ISESCO) при Ташкентском исламском университете. Тем более, что и повод для этого более чем значимый - на территории Узбекистана проживали такие всемирно известные деятели ислама, как Имам аль-Бухари, Имам ат-Термизи, Абу Райхон Беруни, Аль-Хорезми, Имам аль-Матуруди и многие другие. Создание таких крупных учреждений позволит готовить исламских богословов и учёных-теологов, что называется, «на местах». Жителям государств Центральной Азии, в особенности молодежи, ради получения религиозного образования больше не придётся ехать зарубеж, что до этого создавало риски их радикализации. В регионе усилится просветительская и культурная работа, направленная на формирование у подрастающих поколений правильного взгляда на канонические нормы ислама и развитие толерантного отношения к представителям иных конфессий. Стоит отметить, что с целью развития стабильного межконфессионального общества власти Узбекистана уделяют внимание и нуждам представителей других религий. Например, с 2010 года незначительно, но выросло и число приходов Русской православной церкви в стране - с 35 до 38 на день сегодняшний. Подытожим, все вышеописанные процессы не являются случайными. Более того, они тесно взаимосвязаны между собой историко-культурной общностью России, Казахстана и Узбекистана. Переговоры по Сирии в Астане не могли бы состояться без понимания того, что Россия выступает одним из гарантов стабильности в том регионе. А эта стабильность обеспечивается борьбой с международным терроризмом, который в первую очередь угрожает странам исламского мира, и в частности государствам Центральной Азии. А главным оружием против терроризма является образование, культурное просвещение и правильное воспитание подрастающих поколений. Важно понимать, что вопрос исламского примирения или даже в целом межконфессиональной толерантности не ограничивается административными границами. А потому ось Россия- Казахстан-Узбекистан в силу все той же общности истории и культуры, а также тесной экономической связи, необходимо рассматривать как единое неразрывное пространство. Примеры исторического добрососедства разных народов России, дипломатические возможности Казахстана и научно-культурные программы Узбекистана должны лечь в основу общего механизма урегулирования межконфессиональных отношений. А предстоящий в начале сентября саммит ОИС по науке и технологиям в Астане - прекрасная площадка для выработки подобного механизма. Источник: http://kazislam.kz/ru Цитировать | | Код для блога/форума/сайта <a href="http://www.islamsng.com/sng/opinion/12899"><img src="http://www.islamsng.com/images/pix/quote.jpg" border=0 align=absmiddle> <b>Россия, Казахстан и Узбекистан объединяются в деле борьбы с радикальным исламом</b></a>

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