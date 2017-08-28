Терроризм переходит на самофинансирование — эксперт о психах-одиночках

Недавняя серия атак в Европе и России – это только начало малобюджетного, но повсеместного террора, совершаемого террористами-одиночками. Военные поражения на Ближнем Востоке заставили экстремистов ИГ сменить поле боя с реального на сетевое, что делает их лишь популярнее среди молодых радикалов. Об этом Sputnik Таджикистан рассказал эксперт в сфере безопасности Андрей Серенко.

«ИГИЛ создал достаточно эффективную систему коммуникаций. По большому счету, те силы, что сейчас совершают теракты в Европе и России, не финансируются из Сирии или Ирака. То, что мы сегодня наблюдаем – это джихадистский энтузиазм, который находится на самофинансировании и самоокупаемости. И то, что сегодня ИГИЛ перешел из своего региона базирования к малобюджетным и в финансовом смысле ничтожным террористическим актам – это показатель. Все последние агитационные материалы, которые выпустил ИГИЛ, направлены на поддержание этого пафоса. Главный акцент делается не на внутреннюю территорию, которую ИГИЛ пока еще контролирует, а на территорию за ее пределами. То есть ИГИЛ готовится к созданию нового халифата, который уже не будет опираться на какие-то большие территории в Сирии и Ираке», – считает эксперт. По его мнению, полностью разгромить ИГИЛ вряд ли удастся, и он конечно оставит для себя какие-то территории в пустынных местах, откуда сможет вести трансляцию в Интернет. То есть будет разрушен физический ИГИЛ, но не цифровой. И поражение на поле боя не приведет к потере его престижа в интернете. В той группе, на которую они работают. А это молодые мусульмане в возрасте до 25 лет. И если раньше всем сторонникам идей всемирного халифата предлагалось выезжать в Ирак и Сирию и воевать за «правое дело» там, то теперь устраивать джихад может каждый, у кого есть время и желание проникнуться экстремистскими идеями в многочисленных чатах мессенджеров и социальных сетях. «Дело в том, что на каждое поражение идеологи ИГИЛ продумали очень правильную, канонически выверенную концепцию объяснения этих поражений. Они уже выпустили несколько фильмов, объясняющих, что потери тех или иных городов не поражение, а всего лишь эпизоды сражений. А итог битвы предсказан в Коране, и он гласит, что Аллах вместе с мусульманами все равно разгромит всех неверных. Когда это произойдет – неважно. Поэтому мотивация в этом смысле есть. Тем более, что одновременно происходит процесс героизации молодежи, которая там умирает. Для ИГИЛ вообще принципиальна готовность умереть, они делают большой акцент на акт самопожертвования. Только желание сражаться, а не завоеванные территории, является теперь критерием победы или поражения. Джихадистская умма – это именно тот идеал, к которому теперь надо стремиться сторонникам ИГИЛ», – заключил Андрей Серенко.

Источник: http://kazislam.kz/ru