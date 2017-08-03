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СНГ

Страны ШОС объявили в розыск более 3 тыс. террористов

03.08.2017 | События и репортажи

В реестр Региональной антитеррористической структуре Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) включено более трех тысяч человек, причастных к террористической деятельности, сообщает во вторник пресс-служба РАТС.   

"В РАТС ШОС утвержден и действует единый розыскной реестр лиц, объявленных специальными службами и правоохранительными органами государств-членов ШОС в международный розыск за совершение или по подозрению в совершении преступлений террористического, сепаратистского или экстремистского характера, в который на сегодняшний день включено более трех тысяч лиц", - говорится в сообщении. Отмечается, что перечень также состоит из более 100 организаций, деятельность которых запрещена в государствах-членах ШОС. В их числе, "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусра", "Исламское движение Восточного Туркестана", "Хизб-ут-Тахрир аль Ислами", Партия исламского возрождения Таджикистана, "Ансоруллох" и др. В пресс-службе подчеркнули, что перечень и реестр РАТС систематически обновляются на основании информации и решений судебных органов государств-членов ШОС, принятых в соответствии с их национальным законодательством. ШОС была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня текущего года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.

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