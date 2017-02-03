Доверие к имамам в Таджикистане существенно снизилось

Уровень доверия к имамам и другим священнослужителям в Таджикистане за последние четыре года упал примерно в пять раз. Об этом в беседе с Радио Озоди 2 февраля заявил Рустам Азизи, заместитель руководителя Центра исламоведения Таджикистана, со ссылкой на результаты опроса общественного мнения.

Уровень доверия к имамам и другим священнослужителям в Таджикистане за последние четыре года упал примерно в пять раз. Об этом в беседе с Радио Озоди 2 февраля заявил Рустам Азизи, заместитель руководителя Центра исламоведения Таджикистана, со ссылкой на результаты опроса общественного мнения.

Опрос продолжался четыре года - первые анкеты были розданы населению еще в 2012 году. “В прошлом году мы подвели итоги опроса, в ходе которого респонденты ответили на наши вопросы - “Насколько важны, на Ваш взгляд, религия и религиозные традиции?”, “Как повлияла религия на Вашу жизнь?” и “Насколько верите имамам и другим священнослужителям”, сказал Рустам Азизи.

По его словам, результаты опроса показали, что последние годы уровень доверия к имамам и другим священникам резко упал – если в 2012 году половина опрошенных доверяла им, то в прошлом году уровень доверия опустилась до 9,7 %.

Рустам Азизи считает, что глас народа свидетельствует о том, что сейчас люди имеют больше возможности в получении информации религиозного толка – если раньше источником религиозных знаний были, в основном, имамы и другие религиозные деятели, то сейчас на все вопросы можно получить ответ в интернете.

Заместитель руководителя Центра исламоведения Таджикистана опроверг мнение о том, что незнание религиозных постулатов является главной причиной вербовки жителей страны в ряды террористических и экстремистских групп. “Это миф, то ли к счастью, то ли к сожалению, уровень религиозного образования в Таджикистане остается самым высоким среди стран бывшего СССР. Но дело в том, что одним лишь высоким уровнем религиозного образования не возможно предотвратить экстремизм”, говорит Рустам Азизи.

По официальным данным, около 1100 жителей Таджикистана отправились в Сирию и Ирак и примкнули к запрещенной в ряде стран террористической группировке «Исламское государство». Более 150 человек из них погибли на чужбине.

Власти сообщают, что в 2016 году случаев привлечения граждан Таджикистана к экстремистским и террористическим группам было намного меньше, а все те дела, которые рассматривались в судах на протяжении года, относились к 2015 году.

На днях Рамазона Рахимзода, глава МВД Таджикистана в беседе с журналистами в Душанбе заявил, что количество таджикских граждан, примыкающих экстремистским группировкам, снижается из года в год. Он связал эту тенденцию с информированностью общества.

Источник: http://rus.ozodi.org/a/28275514.html