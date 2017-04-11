Помощь со стороны США способствует борьбе Таджикистана с терроризмом

Совместные военные учения США и Таджикистана, проведенные на прошлой неделе, являют собой недавнее проявление помощи США, оказываемой центральноазиатскому партнеру в борьбе с терроризмом.

Совместные военные учения США и Таджикистана, проведенные на прошлой неделе, являют собой недавнее проявление помощи США, оказываемой центральноазиатскому партнеру в борьбе с терроризмом.

С 27 марта по 7 апреля в учениях участвовали около 100 таджикских и 150 американских военных. Учения прошли в различных регионах Таджикистана .

Военное сотрудничество с США играет ключевую роль для Таджикистана, сказал Сайфулло Сафаров, первый заместитель директора Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана.

«Именно США помогает Таджикистану в борьбе с международным терроризмом, в частности, в Афганистане, - сказал Сафаров в интервью «Каравансараю». - Угрозы, которые исходят от Афганистана, представляют опасность также и для США, именно поэтому против этой угрозы необходимо скоординировать усилия».

«Без сотрудничества с США у нас нет возможностей обеспечить свою безопасность», - добавил он.

Аналитик по вопросам безопасности из Душанбе Абдуманнон Азизов в интервью «Каравансараю» отмечает, что США обязались помочь Таджикистану в рамках реализации задач и приоритетов формата С5+1, где говорится о сотрудничестве по предотвращению терроризма.

«Таджикистан обозначил для себя борьбу против терроризма... как приоритетную проблему», - сказал Азизов, отметив, что «на это влияют следующие факторы - радикализация трудовых мигрантов... и активизация террористических группировок, в состав которых входят граждане стран Центральной Азии», в Афганистане у границ с Таджикистаном.

По его словам, американские специалисты могут обучать элитные военные группы по американским стандартам.

По его словам, военно-техническая поддержка -- это один из возможных видов помощи со стороны США.

«Вся наша военная техника советского производства. С учетом обстановки в северных провинциях Афганистана было бы уместно, если бы США смогли оказать военно-техническую помощь для пограничников», - отметил он.

Преимущества сотрудничества

По словам наблюдателей, Таджикистан, находясь в опасном регионе, нуждается в максимальной помощи.

Депутат парламента Абдухалим Гаффоров от Социалистической партии отмечает, что в плане борьбы с терроризмом Таджикистан сотрудничает со всеми странами.

«Мы должны воспользоваться всеми возможностями для сотрудничества, - сказал он. - Это сотрудничество во благо безопасности и стабильности страны».

Абдулмалик Кодиров, эксперт по вопросам региональной безопасности из Душанбе напомнил в интервью «Караванасараю», что США за 25 лет дипломатических отношений оказали помощь Таджикистану в военной сфере в размере 260 млн долларов (1,7 млрд сомони).

По словам Кодирова, эти деньги потрачены на строительство пограничных пунктов, транспортной и электрической связи, строительство тренировочных площадок и проведение тренингов внутри и за пределами Таджикистана.

«Основная часть средств, получаемых от США, направляется на предотвращение угроз со стороны Афганистана, - отметил Кодиров. - Есть также программы по борьбе с наркотрафиком. Таджикистан не в состоянии в одиночку бороться с этими угрозами».

По его словам, таджикским специалистам необходимо обучаться английскому языку.

«Это поможет увеличить число таджикских специалистов, проходящих подготовку по борьбе с терроризмом в США», - сказал Кодиров.

Заместитель председателя социал-демократической партии Шокирджон Хакимов отмечает, что Таджикистан выбрал политику открытых дверей. Это означает, что необходимо сотрудничать во благо безопасности Таджикистана.

«Несомненно, с помощью военного сотрудничества и совместных учений и проектов мы сможем бороться с транснациональным терроризмом, - отметил он в интервью «Каравансараю». - Мы также сможем внести свой вклад в борьбу с международным терроризмом».

Укрепление отношений

Как сообщил «Каравансараю» источник в силовом блоке Таджикистана на условиях анонимности, учения проводились на основе предварительно согласованных сценариев.

«Таджикские военные совместно с американскими коллегами вырабатывали тактику противодействия терроризму, - отметил источник. - Учились как вести себя "лицом к лицу" с террористами».

Источник отметил положительную динамику в развитии сотрудничества с США.

По его словам, свидетельством развития сотрудничества может послужить обмен телеграммами президентов обеих стран, в честь 25-летия установления дипломатических отношений между странами.

В телеграмме президента США Дональда Трампа указывалось, что «продвижение общих целей в сфере региональной безопасности и стабильности». Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил, что смотрит «с оптимизмом» на будущее развитие отношений.

Обмен телеграммами говорит о том, что стороны «заинтересованы в безопасности в Центрально-азиатском регионе и в Афганистане», отметил источник в интервью «Каравансараю».

Представитель посольства США Джефф Райденур в интервью «Каравансараю» отметил, что США неуклонно стремятся к обеспечению региональной стабильности и противодействию терроризму.

«Важным шагом на пути к достижению целей по борьбе с терроризмом и экстремизмом мы считаем расширение возможностей сил безопасности Таджикистана», - отметил он.

Райденур отметил, что обе стороны участвовали в имитированных сценариях по реагированию на кризисные ситуации. Основная задача состояла в том, чтобы выработать скоординированные действия по борьбе с транснациональным терроризмом.

«Военные учения направлены на расширение уровней сотрудничества путем совместных действий, на укрепление взаимного потенциала и долгосрочное содействие региональной стабильности», - говорится в заявлении посольства США в марте, перед началом учений.

Источник: http://central.asia-news.com/ru