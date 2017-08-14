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Республика Таджикистан

Появление ИГИЛ у границ Таджикистана угрожает России и Китаю — эксперт

14.08.2017 | Аналитика

По данным спецслужб Таджикистана, с начала 2017 года с афганской стороны границы начали скапливаться радикальные исламисты. Появились на севере Афганистана и террористы ИГИЛ. Это должно стать тревожным «звоночком» для России и Китая, отмечает в интервью радио Sputnik эксперт Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Абдулло Рахнамо. 

 «Переброска нестабильности на север создает совершенно новую ситуацию. Речь идет уже не только о внутриафганской ситуации, но об изменении ситуации в регионе. Причем объектом поползновений террористов является не Центральная Азия, которая выступает перевалочным пунктом, а Россия и Китай, — отмечает эксперт. — С появлением ИГИЛ в Афганистане меняются характер, масштаб и сущность международного терроризма на севере Афганистана. Если «Талибан» имел замкнутый этнический характер, то характер ИГИЛ интернациональный. ИГИЛ может объединить многочисленные группирующиеся по этническому признаку террористические группы центральноазиатского региона. Масштабы фронта меняются кардинально». По мнению Рахнамо, настало время решительных действий со стороны геополитических гигантов. «Под угрозой и Китай, и Россия. Они должны объединить усилия со странами Центральной Азии по укреплению щита на таджикско-афганской границе. Ведь если этот щит будет разрушен, распространить нестабильность и на Китай, и на Россию террористам будет просто», — считает эксперт.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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