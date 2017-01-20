Таджикистанец рассказал о том, как ИГИЛ уничтожил всю его семью

Четырнадцать жителей одной деревни отправились в Сирию, рассказали в милиции Таджикистана. Вербовка "Исламским государством Ирака и Леванта" (ИГИЛ) ударила по некоторым районам Таджикистана тяжелее, чем по другим.

Четырнадцать жителей одной деревни отправились в Сирию, рассказали в милиции Таджикистана. Вербовка "Исламским государством Ирака и Леванта" (ИГИЛ) ударила по некоторым районам Таджикистана тяжелее, чем по другим. В некоторых случаях несоразмерно пострадали целые поселки и семьи, в том числе та, в которой мать и четверо взрослых детей уехали в Сирию, рассказали в милиции.

С ноября МВД страны публикует в Интернете фото подозреваемых таджикских экстремистов , обвиняемых в основном в участии в войне на стороне боевиков ИГИЛ в Сирии и Ираке. В начале января МВД обнародовало фото четверых молодых подозреваемых по фамилии Турабеков.

Оказалось, что это трое братьев и сестра из поселка Мехнатабад в Согдийской области.

Четверо детей Хамзы Турабекова, примкнувших, как утверждается, к "Исламскому государству Ирака и Леванта" (ИГИЛ), и двое из которых предположительно уже мертвы, показаны на фотографиях, опубликованных в Интернете Министерством внутренних дел Таджикистана.

Семья Турабековых составила 9 из 14 жителей Мехнатабода, отправившихся в Сирию в 2014-2015 гг, сказал глава джамоата (муниципалитета) Мехнатобад Зариф Шарифов в интервью "Каравансараю".

"Мать, дочь, сыновья, зять, племянник, внуки" уехали в Сирию, сказал он.

Рассказ Турабекова

48-летний Хамза Турабеков, чья семья в полном составе отправилась в Сирию в 2014 г, говорил с "Каравансараем" 10 января.

Его жена и дети попали под влияние Хизб ут-Тахрир (ХТ), пока он отбывал трехлетний срок за автоаварию, рассказал Турабеков.

"Видимо, они попали под влияние,.. когда я находился в местах лишения свободы. Я и ранее замечал, что жена и дети увлекались просмотром дисков с проповедями радикальных элементов, но о том, какие могут быть последствия, не думал", - говорит Турабеков.

Одним из активных последователей ХТ был зять Турабекова Илхом, закончивший медресе в соседнем Узбекистане, рассказывает Турабеков. Именно зять, по утверждению Хамзы, попросил членов его семьи в 2013 году перебраться в Узбекистан, где они оставались некоторое время перед отъездом в Сирию.

"Смею предположить, что радикальные убеждения членов моей семьи окрепли в период трудовой миграции, когда появились новые 'последователи джихада'. Не знаю, чье это было решение, дочери Нодирабегим или жены Тургуной, но их мама (Тургуна) всегда имела в семье решающий голос", - пояснил Хамза Турабеков.

Религиозное невежество могло стать причиной краха Турабековых, считает помощник прокурора Согдийской области Таваккал Файзуллозада

"Большинство молодых ребят, не имея религиозного образования, часто попадают в сети лидеров экстремистских течений. В данной ситуации, в числе обманутых оказались мать и сестра, которые, возможно, по безграмотности подтолкнули молодых людей к принятию решения, которое оказалось для них катастрофическим", - сказал он "Каравансараю".

Турабеков рассказал, что узнал тяжелую новость летом 2014 года, когда получил сообщение, что его семья находится в Сирии, и все получили "гражданство" ИГИЛ.

"Первое время я поддерживал отношения с семьей. Звонила жена, дочь, сыновья, звали к себе, я не соглашался. В последний раз жена позвонила в феврале 2015 года и попросила развод по законам шариата. Потом звонки прекратились", - продолжает Хамза.

В июне прошлого года Турабекову позвонил младший сын Асилбек. Он сообщил о смерти братьев. Потом телефонные звонки и от Асилбека прекратились.

Потеряв все надежды на сохранение семьи, Хамза Турабеков женился на местной вдове, взяв под свое крыло четверо ее детей.

Духовенство осуждает экстремизм

Духовенство осуждает невежество и экстремизм, которые обрушивают на семьи печаль и страдания.

"Духовные лидеры [боевиков] научились говорить так красиво, что создается ощущение, словно поют, как соловьи. В своих проповедях они призывают к сотворению добра, к милосердию, а в действительности вдохновляют [боевиков] на насилие, грабеж, убийства", - сказал Муллоджон Ботуров, имам-хатиб соборной мечети "Эшони Абдурасул" в Мехнатабаде.

Молодежь и невежественные люди "слепо следуют призывам о джихаде, не зная истинного значения того, что хотел донести до людей Аллах устами своего пророка", отметил он в беседе с "Каравансараем".

В Согдийской области немало граждан поддались на вербовку ИГИЛ.

По сведениям УВД Согдийской области, по итогам первой половины 2016 года, в боевых действиях в Сирии принимали участие 494 жителя области

Двадцать четыре из них выехали с женами и 44 - с детьми, сообщил журналистам на пресс-конференции в июле начальник УВД, генерал-майор милиции Шариф Назарзода.

В период с января по июнь "были убиты 36 согдийских джихадистов", сказал он.

Источник: http://central.asia-news.com/ru/articles/cnmi_ca/features/2017/01/19/feature-01