Омбудсмен Таджикистана: "Осужденных членов Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) в тюрьме не пытали"

Омбудсмен Таджикистана опроверг сообщения о якобы применении в тюрьмах пыток в отношении осужденных лидеров и активистов запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ).

Омбудсмен Таджикистана опроверг сообщения о якобы применении в тюрьмах пыток в отношении осужденных лидеров и активистов запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ).

Зариф Ализода, уполномоченный по правам человека в Таджикистане, в ответ на вопрос Радио Озоди по поводу сообщений о применении пыток в отношении осужденных лидеров и активистов ПИВТ сказал, что он участвовал во всех судебных процессах, а сотрудники офиса Омбудсмена встречались с осужденными в СИЗО и тюрьме. "Никто из них не жаловался на применении пыток и недозволенных методов ведения дознания", заявил омбудсмен.

Зариф Ализода в беседе с журналистами 3 февраля также подчеркнул, что все задержанные члены запрещенной ПИВТ были обеспечены адвокатами.

Сообщения о якобы применении пыток к двум осужденным членам запрещенной ПИВТ – заместителю лидера партии Махмадали Хаиту и главному редактору партийной газеты «Наджот» Хикматулло Сайфуллозода появились в прошлом году.

В июне прошлого года Верховный суд Таджикистана приговорил первого зампреда ПИВТ Саидумар Хусайни и зампреда партии Махмадали Хаит к пожизненному заключению. Другие лидеры партии и активисты также были осуждены на длительные сроки заключения и лишь главный юрист партии Зурафо Рахмони, приговоренная к двум годам лишения свободы, покинула тюрьму по амнистии.

Раньше адвокаты осужденных членов ПИВТ сообщили Радио Озоди, что в Таджикистане нет специальных помещений для отбывания наказания в виде пожизненного заключения, поэтому Саидумар Хусайни и Махмадали Хаит были помещены в специальные камеры СИЗО Минюста. Там содержатся лица, приговоренные к пожизненному заключению, а также осужденные за совершение особо тяжких преступлений. По их словам, специальные помещения СИЗО, в отличие от обычных, охраняются более усиленно. В специальных камерах заключенные содержатся поодиночке, а в обычных – по 7-8 человек.

Лидеров и активистов запрещенной ПИВТ обвинили в причастности к мятежу генерала Абдухалима Назарзода, экс-замминистра обороны Таджикистана в сентябре 2015 года. После подавления мятежа, в результате которого погибли 40 человек, ПИВТ была объявлена его спонсором и организатором. Верховный суд Таджикистана внес партию в список террористических организаций и запретил ее деятельность на территории страны. Были арестованы 14 членов Политсовета и большая группа активистов партии.

Мухиддин Кабири, председатель партии, который находится за пределами Таджикистана, отверг обвинения и заявил, что мятеж был только предлогом для запрета единственной в Центральной Азии партии исламского характера.

Международная организация Human Rights Watch (HRW) во «Всемирном докладе – 2017: Популистская демагогия угрожает правам человека», опубликованном вечером 12 января, суд над лидерами ПИВТ назвал «несправедливым» - по мнению правозащитников, власти Таджикистана инициировали его «с целью избавиться от мирной политической оппозиции».

Источник: http://rus.ozodi.org/a/28276806.html