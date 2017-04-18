"Шери Язгуломи", лидер таджикских боевиков ИГ, убит от удара "супербомбы"

От удара американской «супербомбы» в района Ачин афганской провинции Нангархор был убит лидер таджикских боевиков запрещенной в ряде стран группировки «Исламское государство» (ИГ) Шермухаммад Сафаров, сообщают источники Радио Озоди. Сообщается, что погибли также 11 его подчиненных.

От удара американской «супербомбы» в района Ачин афганской провинции Нангархор был убит лидер таджикских боевиков запрещенной в ряде стран группировки «Исламское государство» (ИГ) Шермухаммад Сафаров, сообщают источники Радио Озоди. Сообщается, что погибли также 11 его подчиненных.

По информации источника, Шермухаммад Сафаров, известный среди афганских боевиков ИГ как «Шери Язгуломи» ("Язгуломский лев") , и его подчиненные последние месяцы скрывались в районе Ачин.

Шермухаммад Сафаров был назначен лидером примкнувших к террористической группировке ИГ граждан Таджикистана, утверждают в Душанбе.

Шермухаммад Сафаров, известный среди афганских боевиков ИГ как «Шери Язгуломи», последние месяцы скрывался в районе Ачин

Собеседник Радио Озоди в правоохранительных органах Таджикистана 17 апреля сообщил, что гибель Шермухаммада Сафарова подтверждена и сейчас проверяется гражданство 11 боевиков его отряда. По некоторым сведениям, все они – также граждане Таджикистана.

Собеседник отказался назвать источник информации. В Кабуле также пока не подтвердили и не опровергли сообщение о гибели лидера таджикских боевиков ИГ в Афганистане. Раньше Министерство обороны Афганистана сообщило, что среди убитых от удара американской "супербомбы" были и боевики из Узбекистана.

Пентагон 13 апреля сообщил, что в район Ачин была сброшена бомба GBU-43. Заряд массой 9,5 тонны сбросили с самолета MC-130. GBU-43 – авиационная неядерная бомба фугасного типа, которую разработали исследователи американских ВВС в начале 2000-х, ее также называют "Матерью всех бомб". В результате удара самой мощной американской неядерной авиационной фугасной бомбой погибли по меньшей мере 90 боевиков

Шермухаммад Сафаров, 48-летний лидер таджикских боевиков ИГ в Афганистана – брат Назармухаммада Сафарова, экс-полковника таджикской армии, который был арестован в сентябре 2015 года по обвинению в участии в мятеже генерала Абдухалима Назарзода, бывшего замминистра обороны Таджикистана.

До «сентябрьского мятежа» Шермухаммад Сафаров жил в районе Фирдавси города Душанбе и последние несколько лет работал сторожем. Осенью 2015 года он исчез и, как сообщил в беседе с Радио Озоди местный депутат Нодир Салимов, поползли слухи, что сторож решил перебраться в родной Язгулом (находится западной части Горно-Бадахшанской автономной области вдоль реки Язгулом).

Шермухаммад Сафаров, бывший боевик Объединенной таджикской оппозиции, после подписания соглашения о мире в Таджикистане работал в минобороны Таджикистана и дослужился до звания "майор".

У спецслужб Таджикистана имеется информация о том, что Шермухаммад Сафаров в октябре 2015 года перешел границу с Афганистаном и примкнул к движению «Талибан». Через несколько месяцев он порвал с талибами и начал заниматься вербовкой граждан Таджикистана в ряды «Исламского государства».

Корреспондент Радио Озоди 17 апреля посетил родственников Шермухаммада Сафарова. Они сообщили, что накануне их пригласили к себе представители спецслужб Таджикистана и показали фото убитого Шермухаммада. «Мы опознали его», сказали родные Сафарова.

Два дня назад британский журнал «Таймс» сообщил о гибели в иракском Мосуле другого «высокопоставленого» таджикского боевика - Гулмурода Халимова, беглого экс-командира ОМОН МВД Таджикистана. В публикации журнала говорится, что Гулмурод Халимов, исполняющий обязанности военного министра «Исламского государства», был ликвидирован на прошлой неделе в результате авиаудара на западе Мосула.

Военный источник в Ираке сообщил изданию, что за последние несколько месяцев Халимов трижды попадал под воздушные атаки. «Гулмурод Халимов отвечал за прикрытие джихадистов в Мосуле и за организацию взрывов автомобилей, направленных против международной коалиции», - отметил источник.

Пресс-секретарь МВД Таджикистана сообщил 15 апреля в беседе с Радио Озоди, что пока нет подтверждения данной информации.

Полковник Гулмурод Халимов исчез в апреле 2015 года, а в конце мая сообщил, что находится в Сирии. В своем видеообращении бывший командир ОМОН МВД Таджикистана заявил, что в МВД ограничивали его религиозную свободу, в частности, ему запрещали молиться, поэтому он решил присоединиться к «Исламскому государству». Таджикские власти обвиняли беглого полковника в измене и начали его розыск по линии Интерпола. Генпрокуратура Таджикистана ранее сообщила, что против Халимова возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса страны.

Источник: http://rus.ozodi.org