"Образцовый имам должен отправить сына в армию, а дочь - в университет"

Таджикских священнослужителей призвали быть образцовыми для общества: их сыновья должны отслужить в армии, а дочери – получить высшее образование. Сейчас в стране как раз проходит весенняя призывная кампания и сдача документов абитуриентов в Национальный тест тестирования.

Таджикских священнослужителей призвали быть образцовыми для общества: их сыновья должны отслужить в армии, а дочери – получить высшее образование. Сейчас в стране как раз проходит весенняя призывная кампания и сдача документов абитуриентов в Национальный тест тестирования.

Представители Комитета по делам религии отмечают, что по сей день некоторые из священнослужителей препятствуют своим дочерям в получении образования. Исследование ООН показало, что 30% таджикских девочек после окончания 9 класса не продолжают обучение, что обосновывается бедностью и религиозным укладом обществом.

Афшин Муким, пресс-секретарь Комитета по делам религии, сказал в беседе с Радио Озоди, что специально созданная рабочая группа встретилась с имам-хатибами во всех регионах страны и разъяснила им важность быть образцом для общества. «Если сын имам-хатиба пойдет служить в армию, его слова о долге перед родиной будут более действенными. Поэтому они сами должны стать эталоном для общества», - сказал Афшин Муким.

Саидхомид Ниёзов, имам-хатиб мечети «Имом Бухори» джамоата Оббурдон Матчинского района – один из немногих священнослужителей, чей сын служит в Вооруженных силах республики, и кто пропагандирует службу в армии среди набожной молодежи.

В беседе с Радио Озоди он сказал, что его дочери сейчас проходят краткосрочные профессиональные курсы. «Мы должны любить свою родину не на словах, а на деле. Стараюсь проявлять свою любовь конкретными действиями», - сказал имам-хатиб.

Назар Муким, глава отдела по делам религии Матчинского района, сказал Радио Озоди, что в ходе нынешней призывной кампании в армию отправились пять молодых прихожан мечети «Имом Бухори». «Наши имам-хатибы очень активны. Ведь когда Домулло Саидхомид сам является примером для других и отправил своего сына служить, то его слова возымели действие и на других молодых людей. Также в армию пошли еще по 2-3 человека из числа прихожан других мечетей», - говорит он.

Саъди Намозов, таджикский эксперт, отмечает, что священнослужители на протяжении многих лет играют активную роль в пропаганде армейской службы, но впервые их призвали быть образцом для других в этом направлении. По словам Намозова, большинство молодых людей из религиозных семей не идут служить в армию, а девочки не получают высшего образования.

«Сыновья имам-хатибов идут по стопам своих отцов, а дочери ведут закрытый образ жизни. Еще несколько лет назад они не ходили даже в школу. Сейчас власти хотят сломать устоявшиеся стереотипы и показать другим, что, когда сыновья священнослужителей служат в Вооруженных силах, а дочери продолжают образование в университетах – это никоим образом не противоречит религиозным канонам, а наоборот, даже приветствуется", - сказал он.

Приветствует это и Саидмукаррам Абдулкодирзода, глава Совета улемов Таджикистана. Он сказал в беседе с Радио Озоди, что имам-хатибы также являются частью таджикского общества и должны быть образцом для многих людей. «Мы должны отдавать долг не только родителям, но и родине – в виде прохождения военной службы. И не важно – ты сын священнослужителя или любого другого гражданина. А что касается девочки, то ислам ставит превыше всего женскую добродетель, непорочность и образованность. Когда девочка, будущая мать, имеет образование, то целая семья становится образованной», - сказал он.

Источник: http://rus.ozodi.org