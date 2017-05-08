Таджикским спортсменам запретят носить бороду

Впервые в Таджикистане подготовлен Кодекс этики таджикских спортсменов.

В соответствии с проектом Кодекса этики таджикских спортсменов, который впервые подготовлен Комитетом по делам молодежи, спорту и туризму и представлен на рассмотрение профильным ведомствам, «спортсмены также не должны носить длинные волосы и нестриженные ногти».

Впервые в Таджикистане подготовлен Кодекс этики таджикских спортсменов.

В соответствии с проектом Кодекса этики таджикских спортсменов, который впервые подготовлен Комитетом по делам молодежи, спорту и туризму и представлен на рассмотрение профильным ведомствам, «спортсмены также не должны носить длинные волосы и нестриженные ногти».

До этого на футбольном поле или татами можно было заметить игроков с относительно длинной бородкой. Несколько лет назад футболист вахдатского «Хайра» Парвиз Турсунов не был допущен к игре из-за своей бороды, что вызвало резонанс в таджикском обществе.

Однако специалисты отмечают, что среди спортсменов женского пола никто не облачается в религиозную одежду, поэтому непонятно, почему сей факт упоминается в Кодексе этики.

В Комитете по делам молодежи, спорту и туризму Таджикистана 6 мая в беседе с Радио Озоди отметили, что были веские основания для введения подобных требований. По словам Сухроба Акбаршо, представителя Комитета, нормы введены в целях соблюдения чистоты и гигиены. «В том числе чтобы через длинные волосы и бороду не передавались инфекционные заболевания. А сатр во время соревнований по некоторым видам спорта просто мешает», - сказал он.

По словам Сухроба Акбаршо, проект этического кодекса спортсменов будет еще дорабатываться с учетом рекомендаций и предложений специалистов. «Только после этого мы примем окончательный вариант Кодекса. Соблюдение его норм станет потом обязательным для спортсменов и тренеров. Дело в том, что на некоторых больших спортивных мероприятиях страны было допущено неподобающее поведение со стороны спортсменов», - отметил представитель Комитета.

Вопрос о подготовке этического кодекса для спортсменов страны был поднят после инцидента, произошедшего 23 марта этого года во время соревнований по борьбе в комплексе «Наврузгох»: Комроншох Устопириён за неспортивное поведение на два года отстранен от участия во всех состязаниях по национальной борьбе внутри Таджикистана.

Свидетелями неспортивного поведения - неприличных жестов известного спортсмена в сторону болельщиков во время награждения победителей, стали не только пришедшие в «Наврузгох» любители спорта, но и десятки тысяч телезрителей - церемония транслировалась в прямом эфире на телеканале «Варзиш» («Спорт»).

В финальной схватке между Комроншохом Устопириёном и другим известным таджикским борцом Саидджалолом Саидовым судьи отдали предпочтение последнему. Было видно, что Комроншох сильно расстроен, телекамеры запечатлели и момент, когда он делает неприличные жесты в сторону болельщиков. Позже борец принес свои извинения за неприличные жесты.

В проекте Кодекса также отмечается, что «спортсмен во время игры не должен вестись на разного рода провокации» и «каждый спортсмен, который нарушит правила поведения, будет отстранен от участия в любом виде спорта».

Источник: https://rus.ozodi.org