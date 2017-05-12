Присутствие талибов на таджикской границе обеспокоило Душанбе

Нестабильная ситуация в афганских провинциях Бадахшан и Кундуз – это серьезный сигнал для Таджикистана и всей Центральной Азии в целом, считают наблюдатели.

Обе провинции находятся на участке афганско-таджикской границы общей протяженностью свыше 1300 км, которая местами проходит по реке Пяндж.

Нестабильная ситуация в афганских провинциях Бадахшан и Кундуз – это серьезный сигнал для Таджикистана и всей Центральной Азии в целом, считают наблюдатели.

Обе провинции находятся на участке афганско-таджикской границы общей протяженностью свыше 1300 км, которая местами проходит по реке Пяндж.

За последние несколько дней афганские талибы захватили два уезда в этих приграничных провинциях, получив, таким образом, доступ ко всей Центральной Азии. Тем не менее, афганские силы безопасности смогли отбить уезд Зебак в четверг (11 мая), сообщает Khaama Press.

"Горячая точка возле нашей границы должна вызывать опасение", – сказал "Каравансараю" таджикский эксперт-афганист Косим Бекмухаммад.

"Сегодняшние талибы – это уже не талибы 90-х годов, – говорит он в связи с переброской новых боевиков из Центральной Азии и Пакистана. – Нет гарантии, что они нацелены только на Афганистан".

Быстрый захват территорий

Талибы захватили два уезда с настораживающей быстротой, которая не может не вызывать тревогу. 28 апреля они захватили уезд Зебак в провинции Бадахшан, расположенный в 35 км к югу от от района Ишкашим Горно-бадахшанской автономной области Таджикистана.

До того, как афганские войска отбили Зебак 11 мая, жители Ишкашимского района в Таджикистане слышали выстрелы в афганском уезде Ишкашим.

Наступая вглубь афганского Ишкашима, талибы теперь "имеют выход одновременно к границам Пакистана и Таджикистана", – сказал "Каравансараю" Зикрихудо Самадов, глава Ишкашимского района в Таджикистане.

"По нашей информации, сейчас бои идут в 25 км от Таджикистана", – добавил он.

6 мая талибы полностью захватили другой уезд - Калаи Зол в провинции Кундуз. Этот уезд имеет общую границу с заповедником "Тигровая балка" в Хатлонской области Таджикистана.

Калаи Зол уже четвертый уезд в Кундузе, который взят под контроль талибов.

Тем не менее, таджикские силы безопасности заявили, что ситуация на таджикско-афганской границе полностью находится под контролем.

"Все находится под пристальным контролем, – заявил начальник пресс-службы управления пограничных войск Госкомитета по национальной безопасности Таджикистана Мухаммад Улугходжаев в интервью "Каравансараю". – Мы в курсе событий, которые происходят по ту сторону границы ... Могу заявить, что со стороны Афганистана до сегодняшнего дня каких- либо провокационных действий в отношении Таджикистана не зафиксировано".

Переговоры между президентами Таджикистана и Афганистана

Тревожная ситуация на афганско-таджикской границе не осталась незамеченной со стороны Душанбе.

5 мая состоялся телефонный разговор между президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и его афганским коллегой Ашрафом Гани, сообщили в пресс-службе Рахмона.

Согласно сообщению пресс-службы, президент Таджикистана подчеркнул, что ежедневно следит за ситуацией в Афганистане и готов оказать помощь афганской стороне в борьбе с терроризмом.

Гани выразил благодарность Таджикистану за постоянную экономическую поддержку и помощь в сфере безопасности.

Помощь Таджикистана спасала жизни во время недавних вооруженных столкновений в афганских приграничных районах.

"В 2012 году, между правительствами двух стран было подписано соглашение, которое позволяет гражданам Афганистана, живущим на приграничных территориях, пользоваться медицинской помощью на территории Таджикистана, – сообщил в интервью "Каравансараю" главный врач Ишкашимской районной больницы Парвиз Бораков. – В частности, мы постоянно обслуживаем афганских военных".

28 апреля в Ишкашимскую областную больницу поступили 11 афганских офицеров, раненых в столкновениях с талибами в уезде Зибак. Один из офицеров скончался в больнице. Таджикские врачи бесплатно оказывали пострадавшим медицинскую помощь.

Саидкосим валади Саидазимшох, афганский офицер, получил ранение в ногу во время боя в Зебаке.

"Мы сражались шесть часов подряд. Но у нас закончились боеприпасы,и мы были вынуждены отступить", – рассказал он "Каравансараю".

Карамали валади Ходжиали рассказал, что во время боя на него упала стена.

"Мы укрывались в школе Ишкашима. В результате обстрелов наши стены развалились. Мы уничтожили 18 врагов", – рассказал он "Каравансараю".

Источник: http://central.asia-news.com/ru