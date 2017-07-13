ПИВТ возмущена преследованием родственников своих активистов в Таджикистане

Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) заявила о преследовании родственников активистов партии после собрания оппозиционных сил в германском городе Дортмунде

Собрание в Дортмунде было посвящено 20-й годовщине подписания Соглашения о мире и национальном согласии в Таджикистане. 27 июня 1997 года в Москве президент Таджикистана Эмомали Рахмон и руководитель Объединенной таджикской оппозицией Саид Абдулло Нури при посредничестве ООН подписали окончательное мирное соглашение.

На собрании в Дортмунде выступили председатель ПИВТ Мухиддин Кабири, представители Группы 24 и Коалиции конструктивных сил Таджикистана.

В заявлении, опубликованном 12 июля на сайте партии, сообщается о допросе с пристрастием родных и близких не менее десяти членов ПИВТ, находящихся за пределами Таджикистана. Как следует из официального заявления, допросы родственников проживающих за рубежом активистов ПИВТ проводились накануне и после собрания в Дортмунде почти во всех регионах Таджикистана.

Хусейн Файзрахмонов, брат Махмуджона Файзрахмонова, одного из активистов ПИВТ, в беседе с Радио Озоди из кишлака Пахтакор Джайхунского района подтвердил, что утром 11 июля представители власти допросили его 61-летнюю мать. «Они расспрашивали ее о моем брате, о том где он находится и чем занимается в настоящее время. В конце допроса сказали, что мой брат может вернуться в Таджикистан и, возможно, будет амнистирован. Они каждый раз настаивают на том чтобы мама уговорила Махмудджона вернуться домой», говорит Хусейн Файзрахмонов.

В МВД Таджикистана заявили, что у них не информации о допросе родных и близких членов ПИВТ, находящихся за пределами страны. «Нужно уточнить – представители каких органов власти посетили дома их (оппозиционеров) родственников и какое давление было на них оказано», заявил пресс-секретарь МВД Таджикистана Умарджони Эмомали.

Напомним, осенью 2015 года, после попытки мятежа экс-замминистра обороны страны Абдухалима Назарзода, ПИВТ была обвинена в организации переворота. Верховный суд Таджикистана признал ее террористической и запретил деятельность партии на территории республики. Еще раньше - 9 октября 2014 года власти включили Группу 24 в список экстремистских и террористических организаций.

Руководство ПИВТ не раз заявило, что история с «мятежом» придумана властями Таджикистана для того, чтобы объявить вне закона главную оппозиционную партию страны.

ПИВТ и Группа 24 продолжают свою деятельность на территории некоторых европейских государств.

Сайфулло Сафаров, первый замдиректора Центра стратегических исследований (ЦСИ) при президенте Таджикистана, в ответ на вопрос о реакции властей на собрание оппозиционеров в Дортмунде, заявил, что деятельность запрещенной ПИВТ за рубежом, в том числе, в городах Европы, угрожает безопасности страны. "В Таджикистане немало проблем, но их можно решить путем диалога", сказал замдиректора ЦСИ. По его словам, правительство, народ, политические партии и движения Таджикистана должны быть бдительными перед угрозой ПИВТ.

Ранее Шохин Талбакзода, представитель Генеральной прокуратуры Таджикистана, на конференции в Душанбе выразил негодование по поводу того, что ряд международных организаций и европейских стран оказывают поддержку ПИВТ и Группе 24, признавая их в качестве оппозиции властям Таджикистана. "Председатель запрещенной ПИВТ Мухиддин Кабири значится в списке Интерполе под красным грифом как разыскиваемый и подлежащий немедленному аресту. Но, некоторые европейские страны вместо того, чтобы арестовать и выдать преступников Таджикистану, предоставляют им убежища", сказал Шохин Талбакзода.

Позже посол Польши в Таджикистане и Узбекистане Петр Ивашкевич в эксклюзивном интервью Радио Озоди подтвердил, что Варшава предоставила убежище некоторым активистам ПИВТ и Группы 24. По словам дипломата, Польша не считает ПИВТ и Группу 24 террористическими или экстремистскими организациями и поэтому нет необходимости в аресте и выдаче Таджикистану их активистов.

Источник: https://rus.ozodi.org