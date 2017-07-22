Журналист ВВС в Мосуле: я видела шесть таджикских паспортов членов одной семьи

Террористическая группировка «Исламское государство» постепенно теряет подконтрольные территории Ирака и Сирии.

Несколько недель назад иракские военные при поддержке международной коалиции, возглавляемой США, взяли под свой контроль большую часть территории Мосула, освободив город от боевиков «Исламского государства». Десятки женщин и детей были вызволены из плена террористов.

Нафиса Кухнавард, журналист персидской службы ВВС, отслеживала данный процесс. В беседе с Радио Озоди 21 июля она сказала, что среди беженцев она не заметила таджикских женщин и детей, но обнаружила в Мосуле таджикские паспорта одной семьи.

Радио Озоди спросили у нее, какова дальнейшая судьба тех, кто сбежал от боевиков ИГИЛ или попал в руки иракских военных после зачистки города от террористов? «Точно неизвестно, что их ждет дальше – возможно, их отправляют за решетку, или работают с ними, чтобы поменять их мышление, или депортируют на родину. Не знаю.. Со следующей недели я поработаю над этой темой», - сказала Нафиса.

Радио Озоди: Вы подготовили репортаж о тех, кто сумел сбежать от боевиков ИГИЛ. Были ли среди них таджики?

Нафиса Кухнавард: Я не видела среди них иностранцев, но мы видели таджикские паспорта. В том месте, где мы расположились, полиция обнаружила несколько таджикских паспортов. Мы их сфотографировали. Это были паспорта членов одной семьи – родителей и четырех детей. По печатям мы поняли, что они попали сюда через Турцию.

Среди женщин, которых освободили из плена боевиков в Мосуле, не было иностранок. По крайней мере, я не слышала об этом. Нескольких задержали иракские военные, среди них были русские и представители других национальностей.

Радио Озоди: Вам неизвестна судьба владельцев найденных паспортов?

Нафиса Кухнавард: Нет, их не нашли. Мы видели только их паспорта. Возможно, они убиты либо сбежали. Среди убитых были преимущественно мужчины азиатской и кавказской внешности.

Радио Озоди: Среди убитых были женщины и дети? Насколько велики шансы, что члены таджикской семьи все еще живы?

Нафиса Кухнавард: Среди убитых, в основном, были боевики. Женщины и дети тоже были. Навряд ли кто-то остался жив. В тех районах проводилась воздушная бомбардировка. Я думаю, члены семьи боевиков были убиты либо пропали без вести. Среди тех, кто спасся бегством от ИГИЛ, я слышала, иностранцев очень мало. Я сама их не видела. Зачистка Мосула продолжается. Но точно одно: большее количество иностранцев были убиты. Среди не только наемники, но и гражданские лица – члены их семей.

Радио Озоди: Вы общались с иракскими военными. Как они описывают процесс сдачи в плен иностранцев, в том числе таджиков?

Нафиса Кухнавард: Иностранные боевики не склонны сдаваться. Насколько я слышала, местные боевики могут сбрить бороду, «раствориться» среди гражданских лиц и покинуть пределы города. Иностранцы такую возможность не имеют, потому что внешне их легко вычислить. Поэтому иностранцы бьются до последнего, часто погибают в военных действиях. Это все я слышала от одного иракского командира.

Источник: https://rus.ozodi.org