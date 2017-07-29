В Таджикистане имам-хатибам посоветовали «дружить» с интернетом

В Таджикистане 125 имам-хатибов обучили навыкам работы в социальных сетях и приобщили их к интернет-технологиям. Специальные тренинги для них организовали власти страны совместно с Институтом по освещению войны и мира (IWPR).

Имам-хатибам посоветовали создать свои странички в Facebook'е Фейсбуке и Одиноклассниках и дать отпор тем, кто распространяет религиозные экстремистские идеи в соцсетях.

Лола Олимова, сотрудница представительства IWPR в Таджикистане, сообщила Радио «Озоди» (Таджикской редакции Радио Свобода), что тренинги прошли в пяти регионах Таджикистана. В них привлекли более молодых имам-хатибов соборных мечетей.

– Лишь у некоторых участников спецкурсов была скудная информация о соцсетях. Но под занавес они просили тренеров обучить их работе на компьютере и планшетах, – говорит Лола Олимова.

Как сообщили другие организаторы тренинга, Совет улемов Исламского центра Таджкиистана и Комитет по делам религии, упорядочению традиций и обрядов Таджикистана, в тренингах приняли участие имам-хатибы соборных мечетей, где на пятничные молитвы собираются до тысячи верующих.

Духовенство в Таджикистане не интересуется соцсетями. В сети зарегистрированы странички известных религиозных деятелей – Ходжи Мирзо Ибронова и Эшони Нуриддина Тураджонзода, но сами они утверждают, что не имеют никакого отношения к ним.

Власти в Таджикистане всерьез озабочены проблемой радикализации молодежи. Они не раз обвиняли социальные сети Facebook и «Одноклассники» в распространении экстремистских идей и предлагали ужесточить контроль над интернетом.

Эмомали Рахмон, президент Таджикистана, в январе прошлого года на расширенном заседании правительства республики, заявил, что вербовка молодых людей в ряды запрещенной в ряде стран группировки «Исламское государство» производится в мечетях, религиозных учреждениях внутри страны и за ее пределами, а также посредством интернета.

Напомним, в начале прошлого года Равил Гайнутдин, председатель президиума Духовного управления мусульман европейской части России и председатель Совета муфтиев России, во время беседы с послом Таджикистана в Москве Имомуддином Сатторовым говорил о необходимости открытия представительства Исламского центра Таджикистана в России. Равил Гайнутдин также призвал Совет улемов Исламского центра Таджикистана отправить известных таджикских имам-хатибов в те российские города, где проживает большое количество таджикских мигрантов. Глава Совета улемов Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода поддержал эту идею и заявил, что представительство Исламского центра может установить прочную связь с живущими в России таджикскими мигрантами, ознакомить их с «истинным исламом» и уберечь их от попадания в сети различных религиозных экстремистских групп.

«В декабре прошлого года в Таджикистане была принята Национальная стратегия по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Террористы используют в своих целях современные технологии, через интернет пропагандируют свои идеи и вербуют новых рекрутов», заявил недавно депутат таджикского парламента Джурахон Маджидзода. По его словам, свыше 80 процентов из 3 млн пользователей интернета в Таджикистане получают информацию террористического характера. Но глава общественного фонда «Гражданская инициатива политики интернета» Мухаммади Ибодуллоева считает, что такой информации могут получить менее 5 процентов пользователей интернета в стране.

Власти Таджикистана заявляют, что 1100 граждан страны отправились на боевые действия в Сирию и Ирак. К настоящему времени подтверждена гибель более 300 таджикистанцев в боевых действиях на чужбине.

Источник: https://rus.ozodlik.org