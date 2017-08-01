"Я сбрил бороду. Теперь могу вернуться на родину?"

Сорбон Юсуфов (Рамазон Хусейниён), 26-летний житель Исфары, которого раньше то и дело вызывали в милицию из-за бороды, полгода назад покинул пределы страны.

Сейчас он хочет вернуться на родину, но желает заручиться гарантиями своей безопасности.

Молодой человек сказал 1 августа в беседе с Радио Озоди, что сейчас он аккуратно выбрит, так как не хочет подвергнуться преследованию в своей стране.

Он рассказал, что отрастил бороду, когда в 2016 году был на заработках в России. Таким образом он подражал кавказцам. «После того, как я был депортирован из России, эта излишняя растительность обернулась для меня настоящей головной болью. В течение двух месяцев меня, наверное, раз 10 был вызывали в отдел милиции», - говорит Сорбон.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов интересовались у его соседей о личности «бородатого парня, вернувшегося из России». «Они получили от соседей расписку, своего рода мою характеристику, участвую ли я в общественных делах, веду ли беседы о террористических группах. В последний раз мне позвонили с областного управления милиции и попросили прийти к ним с паспортом. Несколько человек меня предупредили, что если я пойду, то меня задержат. Я взял паспорт, который только что получил для поездки в Россию и вылетел из страны», - рассказал собеседник.

К слову, из Исфары - родины Сорбона, к рядам «Исламского государства» в Сирии и Ираке примкнули свыше 100 его земляков. Толиб Юсуфов, отец молодого человека, говорит, что бородатые молодые люди находятся под подозрением в первую очередь. По его словам, он разделяет озабоченность властей, но его тревогу вызывает тот факт, что его сына безо всякого основания бесконечно вызывали в милицию.

«Понимаю, что сейчас наблюдается тревожная тенденция, когда молодежь присягает различным группировкам. Но когда человека безо всякого основания вызывают, это насторожит любого. Я всегда спрашивал: «Чем провинился мой сын?», отвечали: «Ничем», но, глядишь, опять вызывают», - сетует он.

Журналист Радио Озоди на прошлой неделе воспользовался случаем, чтобы разрешить проблему Сорбона. На пресс-конференции начальник УМВД по Согдийской области Шариф Назарзода сказал, что молодой человек с именем Сорбон не значится в розыске. Но, предупредил он, некоторые подозреваемые в совершении преступления находятся в официальном, а некоторые – в оперативном розыске.

В целом, по словам Назарзода, сотрудники милиции с подозрением относятся к владельцам «длинных бород». «Когда задерживаем лицо, подозреваемое в участии в экстремистской либо террористической деятельности, то в рамках возбужденного уголовного дела расследуем пути вовлечения человека в преступную группу. Опрашиваются соседи, родственники, друзья. В ходе следствия выясняется, что когда лицо примыкает к этим группировкам, то перво-наперво отпускает себе бороду, заставляет жену облачиться в хиджаб», - сказал главный согдийский милиционер.

Точных данных, сколько молодых людей, подобно Сорбону, опасаются вернуться на родину, нет. Нозим Шарифов, водитель такси в России, который дважды в месяц отвозит граждан Таджикистана к границе Украины, говорит, что клиенты всегда жалуются на такие проблемы на родине. «Они боятся быть подвергнуты преследованиям на родине и не хотят туда возвращаться. Понятно, что кто-то из клиентов, возможно, и провинился в чем-то, а кто-то вовсе невиновен», - говорит таксист.

Фаридун Ходизода, таджикский эксперт, считает, что преследование пугает человека и из-за какого-то небольшого проступка нельзя обвинять человека в тяжком преступлении. «Молодым людям надо дать возможность вернуться и пересмотреть свою жизнь. Легче же, если они будут под контролем внутри страны. В тех отделах милиции, где остались еще профессиональные кадры, таких задержаний немного. Люди находятся под контролем ровно до того момента, пока не совершат преступление. Нужно усилить контроль, а не давление и прессинг», - говорит эксперт.

Источник: https://rus.ozodi.org