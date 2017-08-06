Юсуф Рахмон: Родные активистов ПИВТ и "Группы 24" будут допрошены

Генеральный прокурор Таджикистана опроверг сообщения о преследовании родных и близких находящихся за пределами страны активистов запрещенных в стране партии исламского возрождения и «Группы 24».

"Члены семьи и родные будут допрошены в рамках заведенных против активистов этих групп уголовных дел. При этом на них не оказывается никакого давления", заявил Юсуф Рахмон в четверг на пресс-конференции в Душанбе.

Ранее глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода также опроверг информацию о преследовании родных оппозиционеров. «Что значит преследование? Если их вызвали для дачи показаний в качестве свидетеля или для получения информации, то это не является преследованием. Если же при этом унижали их честь и достоинство, это уже другой вопрос. Но к нам подобных заявлений от родственников и близких членов запрещенных групп не поступало», заявил министр в беседе с журналистами 21 июля.

В прошлом месяце партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) заявила о преследовании родственников активистов партии после собрания оппозиционных сил в германском городе Дортмунде. Собрание в Дортмунде было приурочено к 20-й годовщине подписания Соглашения о мире и национальном согласии в Таджикистане.

В заявлении, опубликованном 12 июля на сайте партии, сообщается о допросе с пристрастием родных и близких не менее десяти активистов ПИВТ, находящихся за пределами Таджикистана. «Допросы родственников проживающих за рубежом активистов ПИВТ проводились накануне и после собрания в Дортмунде почти во всех регионах Таджикистана», говорится в заявлении.

Хусейн Файзрахмонов, брат Махмуджона Файзрахмонова, одного из активистов ПИВТ, в беседе с Радио Озоди из кишлака Пахтакор Джайхунского района подтвердил, что утром 11 июля представители власти допросили его 61-летнюю мать. «Они расспрашивали ее о моем брате, о том где он находится и чем занимается в настоящее время. В конце допроса сказали, что мой брат может вернуться в Таджикистан и, возможно, будет амнистирован. Они каждый раз настаивают на том чтобы мама уговорила Махмудджона вернуться домой», говорил Хусейн Файзрахмонов.

Напомним, осенью 2015 года, после попытки мятежа со стороны сторонников экс-замминистра обороны Таджикистана Абдухалима Назарзода, ПИВТ была обвинена в организации переворота. Верховный суд Таджикистана признал ее террористической и запретил деятельность партии на территории республики. Еще раньше - 9 октября 2014 года власти Таджикистана включили «Группу 24» в список экстремистских и террористических организаций.

Руководство ПИВТ не раз заявило, что история с «мятежом» придумана властями Таджикистана для того, чтобы объявить вне закона главную оппозиционную партию страны.

ПИВТ и Группа 24 продолжают свою деятельность на территории некоторых европейских государств.

Сайфулло Сафаров, первый замдиректора Центра стратегических исследований (ЦСИ) при президенте Таджикистана, в ответ на вопрос о реакции властей на собрание оппозиционеров в Дортмунде, заявил, что деятельность запрещенной ПИВТ за рубежом, в том числе, в городах Европы, угрожает безопасности страны. По его словам, правительство, народ, политические партии и движения Таджикистана должны быть бдительными перед угрозой ПИВТ.

Ранее представитель Генпрокуратуры Таджикистана Шохин Талбакзода на конференции в Душанбе выразил негодование по поводу того, что ряд международных организаций и европейских стран «вместо того, чтобы арестовать и выдать преступников Таджикистану, предоставляют им убежища».

Позже посол Польши в Таджикистане и Узбекистане Петр Ивашкевич в эксклюзивном интервью Радио Озоди подтвердил, что Варшава предоставила убежище некоторым активистам исламской партии «Группы 24». По словам дипломата, Варшава не считает ПИВТ и Группу 24 террористическими или экстремистскими организациями и поэтому не видит необходимости задержать и выдать их активистов Таджикистану.

Источник: https://rus.ozodi.org