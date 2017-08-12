Почему хиджаб находится под запретом в Таджикистане?

В последние годы власть в Таджикистане борется с хиджабом и другими исламскими атрибутами не только в университетах и других образовательных учреждениях, но и в различных заведениях по всей стране. Почему?

Ответы экспертов и активных граждан предлагаются вашему вниманию. Преподаватель Российско-таджикского (славянского) университета (РТСУ) в Душанбе Шариф Муллоев утверждает, что в этом вузе таких проблем еще не было.

У каждого университета свой устав

По словам представителя Славянского университета, студентки не приходят в университет в хиджабе, хотя существует и устав, запрещающий являться в учебное заведение в подобном одеянии. "Ношение той или иной мусульманской одежды, в том числе хиджаба, это личное дело каждого. Но студенты не должны забывать о внутренних требованиях университета ", — отметил Шариф Муллоев. По словам педагога, когда абитуриент поступает в вуз, то подписывает договор, условиям которого будет придерживаться в дальнейшем. Одежда также оговаривается в документе. "Если бы наш университет был религиозным, то, пожалуйста, можно ходить в него, как того требуют правила подобных вузов, но наше учреждение же светское", — добавил он. Шариф Муллоев уверен, что ношение одежды ничего не доказывает, тем более не является главным в вероисповедании. Но надо учитывать, что хиджаб в Таджикистане не единственная трудность, против которой должно бороться образование. "Только надо не забывать о нынешней ситуации в обществе, в котором каждый день все острее становится проблема глобального терроризма, тем более на религиозной почве. И сейчас особенно важно бороться с этим злом", — заключил он.

Хиджаб чужд таджикам

Несмотря на то, что хиджаб является атрибутикой ислама, этот вид одежды чужд таджикской культуре, заявил член Академии наук России Рахим Бобохонов. По словам старшего научного сотрудника Центра цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН, ношение хиджаба является частью чужой культуры. "У таджиков свои богатые национальные традиции, в том числе национальная одежда — чакан, атлас и платок. И они вполне могут отвечать требованиям мусульманских канонов, и хиджаб необязателен", — сказал он. По мнению Рахима Бобохонова, государство должно быть полностью отделено от религии, и поэтому принимать "чужие" обычаи неправильно.

Источник: http://kazislam.kz/ru