«Хватит страданий!» Вдовы боевиков «ИГ» устраивают личную жизнь

Гулкадах Гаффорова, 28-летняя жительница Бохтарского района, после трагической вести о смерти мужа, воевавшего под стягом «Исламского государства» в Сирии, вновь задумалась о семейном счастье.

Женщина не хочет больше жить в печали и страданиях и воспитывать своего единственного ребенка в одиночестве.

В октябре 2008 года Гулкадах вышла замуж за односельчанина Кудратулло Гулова. Их семейное счастье продлилось ровно шесть лет – до октября 2014 года, до того момента, как супруг не связался с одним из боевиков «ИГ» в Сирии.

Из миграции в Сирию

Женщина сказала 15 августа в беседе с Радио Озоди – Таджикской редакцией Радио Свобода – что ее муж ездил на заработки в Россию до женитьбы, после свадьбы он вновь собрал сумку и выехал в миграцию. Вместе с пятерыми земляками он работал на предприятии по переработке овощей и фруктов в Москве.

По словам Гулкадах, она не была в курсе всех подробностей жизни супруга на чужбине. Никогда не было и возможности поговорить с ним по телефону наедине.

О жизни Кудратулло в России она узнавала из рассказов свекрови. Она и сообщила после короткого телефонного разговора с сыном о том, что тот уже не в России, а выехал в Сирию, чтобы примкнуть к экстремистской группировке «Исламское государство» («ИГ»). Это было в 2014 году. Примерно через год власти сообщили о смерти Кудратулло и представили в доказательство фото погибшего.

Вопрос без ответа

Гулкадах Гаффорова говорит, что после вести о смерти мужа она чуть не слегла. Обострилась болезнь печени и в прошлом году, пришлось лечь на операцию. Ей до сих пор не дает покоя один вопрос: почему ее муж оставил все – дом, семью, ребенка и пошел по сомнительному пути?

После смерти Кудратулло Гулкадах прожила год с его родителями, а после забрала свою восьмилетнюю дочь и перебралась жить в отцовский дом.

– Оставаться жить в доме покойного мужа становилось невыносимо, – рассказала она. – Соседи тыкали на меня пальцем, называя женой «джихадиста». Чуть больше года я живу со своим отцом в кишлаке Таджикабад Вахшского района. Перебиваюсь случайными заработками за шитье.

Предложение руки и сердца

Гулкадах больше не намерена жить в печали и хочет начать жизнь с чистого листа.

– Я еще молодая, мне недавно исполнилось 28 лет. Выйду замуж, благо, один молодой человек предлагает мне руку и сердце. Я не скрываю от него, что мой покойный муж бросил нас и отправился воевать в Сирию. Все мои болезни появились из-за этого. Теперь все, решила: «Хватит! Нужно думать о себе и своем счастье!», – говорит она.

Женщина призналась, что ее избранник – очень заботливый и может стать настоящей опорой для нее.

Судьба Мавджи

Гулкадах – не единственная вдова боевика «ИГ», решившая устроить свою жизнь после смерти мужа. Мавджи Хокимова, жительница кишлака Гулзор Бохтарского района, также два года назад узнала о смерти мужа, отправившегося в Сирию.

Муж Мавджи работал в Москве вместе с Кудратулло. Женщина говорит, что стала вдовой в очень молодом возрасте. Порой она слышит в свой адрес нелестные выражения, слышит, как люди судачат о судьбе вдов боевиков «ИГ».

«...А страдаем мы»

Азимджон Алимардонов, житель Кубодиёнского района, который долгие годы проработал учителем и председателем махалли, говорит, что его жизнь перевернулась с ног на голову в 2014 году, когда сразу пять членов его семьи – два сына, невестка, дочка с мужем выехали в Сирию. Работу в школе пришлось оставить, он не мог показаться на глаза односельчанам.

– Моя дочь с мужем жили в Москве, неожиданно перестали давать вести о себе. То же самое произошло и с сыном, работавшим в российской столице. Правоохранительные органы утверждают, что их след обнаружили в Сирии, – говорит он.

Душанбе не раз заявлял, что свыше 1100 таджикистанцев отправились участвовать в боевых действиях на Ближнем Востоке, около половины из них – жители Хатлонской области, в том числе женщины и дети. В настоящее время известно о смерти 60 жителей Хатлона в Сирии и Ираке. Остальные семьи живут в ожидании вести о том, что их родные живы и здоровы.

Источник: https://rus.ozodlik.org