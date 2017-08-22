Эксперт: Увеличивая военный контингент в Афганистане, США укрепляет свои позиции в регионе

Отравив дополнительно в Афганистан еще 4 тысячи американских солдат, Дональд Трамп укрепит позиции своей страны в очень важном регионе мира, рядом с которым расположены Россия, Иран, Китай, Индия и страны Центральной Азии, считает таджикский политолог и журналист Нурали Давлатов.

«США никогда на деле не стремились достичь в Афганистане мира и согласия, никогда не вели серьезной борьбы с Аль Каидой, его лидером Усама бен Ладеном, с Талибаном, с ИГ, с наркопроизводством, для Вашингтона очень выгоден продолжающийся конфликт в Афганистане, он послужит для того, чтобы США оставались в регионе надолго», - отмечает эксперт.

Он убежден, что Вашингтону никакого труда не стоит организовать войну террористических групп в тех точках мира, где это выгодно.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий направить в Афганистан еще 4 тысячи американских солдат.

Отмечается, что Трамп станет третьим американским лидером, который попытается стабилизировать ситуацию в Афганистане военным путем.

Столь значительное увеличение американского военного контингента в другой стране станет первым для Дональда Трампа, вступившего в должность президента США в январе текущего года.

Источник: http://news.tj/ru