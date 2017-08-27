"Ваш сын - племянник террориста, так что не видать ему руки нашей дочери"

Родные таджикских боевиков, воюющих в странах Ближнего Востока, сетуют на пренебрежительное отношение к себе со стороны общества.

Хамза Турабеков, житель Зафарабадского района, рассказал, что пока он отбывал наказание за дорожно-транспортное происшествие, его супруга с четырьмя детьми выехала в Россию, а оттуда - в Сирию.

«Мы с женой 30 лет прожили вместе, воспитали четверых детей. Но два года назад она решила выехать с детьми в Сирию. Поначалу жена звонила из Сирии и призывала также присоединиться к ним, но после категоричного «нет» попросила «талок» (развод по-мусульмански)», - рассказал мужчина.

До последнего времени его младший сын, 18-летний Асилбек продолжал звонить ему. Отец семейства не может простить себе, что не смог уберечь детей от этой судьбы.

Он рассказывает на сельских собраниях о своей горькой доле и призывает людей не повторять ошибок его детей. По словам Хамзы, слова некоторых односельчан режут словно нож. «На встрече с населением представители правоохранительных органов сказали мне, чтобы я призвал своих детей вернуться на родину. Я ответил, что каждый раз во время телефонных бесед я прошу их об этом. Потом встал один человек и в присутствии тысячи людей сказал, что пусть мой младший сын лучше не возвращается в Таджикистан и пусть он будет убит в Сирии», - говорит собеседник.

В октябре прошлого года он получил страшную весть из Сирии о гибели двух старших сыновей – 26-летнего Худоёрбека и 20-летнего Элёрбека. Хамза очень надеется на то, что в живых остались его 24-летняя дочь Нодирабегим и 18-летний сын Асилбек.

Хамза Турабеков начал жизнь с нуля. Заново создал семью, недавно у него родился малыш. Вместе с женой они воспитывают и двух детей от ее первого брака.

Холнисо Хасанова, 50-летняя жительница Худжанда, сказала, что их семья была в махалле одной из самых уважаемых. Но после того, как правоохранители объявили в розыск брата ее мужа Исмоилджона Хасанова по обвинению в присоединении к «Исламскому государству», многие из односельчан ополчились против их семьи.

«Полтора года я пыталась сосватать невесту для своего сына. Отказывали нам, говорили, не хотим отдавать дочку за человека, чей дядя террорист. С трудом удалось найти ему невесту», - говорит она.

В таджикском обществе с пренебрежением и опаской относятся к тем семьям, члены которых отправились воевать в зарубежные страны. Мухаммадджон Ходжибоев, председатель махаллинского комитета «Масджиди Савр», говорит, что только из-за того, что член семьи Хасановых попал в «черный» список, эта некогда образцовая махалля уступила в конкурсе на звание лучшей махалли. Он считает, что люди сторонятся Хасановых «не просто так».

«Люди ведь опасаются отдавать своих дочерей замуж в те семьи, члены которых отправились в Сирию. Боятся, что будущий зять также пойдет по этому пути и жизнь дочери будет разрушена», - говорит Ходжибоев.

Сайёра Истамова, жительница кишлака Куруш Спитаменского района, сказала, что после того, как ее муж Гайрат Рахимов был отправлен на 8 лет за решетку за присоединение к экстремистской группе «Джундуллох» и призывы к гражданам примкнуть к «Исламскому государству», ее жизнь и жизнь четверых детей была омрачена.

По словам женщины, младший сын Муслихиддин учится в восьмом классе и после того, как его отец был задержан и осужден, мальчик замкнулся в себе. «Он постоянно спрашивает, почему, когда он с кем-нибудь повздорит, люди начинают клеймить не его, а моего отца, говорят, что он террорист?», - говорит Истамова.

Женщина работает воспитателем в детском саду, ее старший сын – педагог в местной школе. Отец семейства до своего задержания играл на дойре на местных торжествах и праздниках. И это тот редкий случай, когда соседи отзываются об этой семье тепло и после ареста главы семейства не прервали связей с хозяйкой дома.

Источник: https://rus.ozodi.org