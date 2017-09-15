Родные осужденных "пивтовцев" надеются на пересмотр дел и волю Аллаха

Большинство родственников осужденных членов запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения ничего не ведают об участии своих родных на совещании ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве и уповают лишь на «волю Аллаха» в судьбе своих близких.

На очередной сессии заседания ОБСЕ по вопросам прав человека, состоявшейся 12 сентября, «пивтовцы» призвали мировое сообщество обратить внимание на дела политических заключенных.

Мухиддин Кабири, председатель ПИВТ, сказал в своем онлайн-выступлении, что таковых в тюрьмах страны около 200 человек.

После неудавшегося мятежа генерала Назарзода в сентябре 2015 года ПИВТ была признана террористической организацией, а ее деятельность – запрещена. Десятки членов партии, в том числе 13 членов правления, были отправлены за решетку.

В своем онлайн-выступлении на пленарном заседании Мухиддин Кабири отметил, что никто из ОБСЕ не изъявил желания встретиться с представителями таджикской оппозиции. Он призвал ОБСЕ к выполнению своих обязательств и сохранять приверженность своим нормам.

Во вторник, 12 сентября, пресс-служба запрещенной партии сообщила, что заявление осужденного зампреда ПИВТ Махмадали Хаита на 78 страницах направлено в Комитет ООН по правам человека.

Тем временем родственники заключенных «пивтовцев», находящиеся в Таджикистане, ничего не ведают об участии своих родных на совещании в Варшаве.

В частности, Савринисо Джураева, супруга Махмадали Хаита, сказала 13 сентября в беседе с Радио Озоди, что не имеет доступа в интернет, поэтому не в курсе всего происходящего. «Я ничего не слышала об этом, но надеюсь, что дело моего супруга будет пересмотрено. На все воля Аллаха», - заявила она.

Летом прошлого года Махмадали Хаит вместе с другим зампредом ПИВТ Саидумаром Хусайни были приговорены к пожизненному заключению. Судебный процесс проходил за закрытыми дверями, но власти заявили, что их вина в организации и финансировании вооруженного сентябрьского мятежа в 2015 году была полностью доказана.

Одиннадцать других членов правления партии были приговорены к срокам от 2 до 28 лет. Савринисо Джураева говорит, что согласно утвержденным правилам,длительные свидания с близкими для пожизненно осужденных разрешены раз в полгода. Последний раз она виделась с супругом 27 сентября.

«Раз в месяц разрешены краткосрочные свидания на полчаса. В последнюю нашу встречу он не жаловался ни на что, но знаю, что в душе он желает пересмотра своего приговора», - сказала супруга Махмадали Хаита.

Впрочем на пересмотр дел надеются и родственники других осужденных членов исламской партии. Фарогат Сайфуллозода, супруга осужденного на 16 лет главного редактора партийной газеты «Наджот», также надеется, что в отношении ее мужа проявят снисходительность и его дело будет пересмотрено. «Месяц назад я виделась со своим мужем. Выглядел не очень. Он очень надеется, что приговор будет изменен и, возможно, он выйдет на свободу. Все в руках Аллаха», - говорит она.

Во вторник, 12 сентября, перед входом в здание, где проходит совещание ОБСЕ в Варшаве, члены таджикской оппозиции устроили пикет. Они выставили фотографии узников таджикских тюрем и призвали обратить внимание на судьбы своих родных. По последней информации, на заседании ОБСЕ присутствовал один представитель таджикской правительственной делегации и в беседе с корреспондентом Радио Свободная Европа/Радио Свобода Брюсом Панниром он раскритиковал присутствие на заседании членов таджикской оппозиции. Однако он не назвал свое имя и занимаемую должность.

В преддверии заседания национальное информационное агентство Таджикистана «Ховар» сообщило, что миссия ОБСЕ в стране может быть окончательно закрыта, если на ежегодной конференции по правам человека ОБСЕ в Варшаве примет участие делегация запрещенной ПИВТ.

Ежегодная конференция по правам человека ОБСЕ, посвященная ситуации с правами человека в 57 странах мира, продлится до 22 сентября.

Напомним, летом этого года Постоянный Совет ОБСЕ понизил статус своего представительства в Таджикистане до Программного офиса в Душанбе.

Туула Юрёла, глава миссии ОБСЕ в Таджикистане, в беседе с журналистами 30 июня сообщила, что в новом статусе организации деятельность полевых офисов не предусмотрена. Но организация по-прежнему имеет право осуществлять свои проекты по всей республике, заметила г-жа Юрёла.

Бюро ОБСЕ в Таджикистане занималось вопросами развития демократических институтов, свободы слова и безопасности, в том числе, укреплением границ. А работа Программного офиса ограничивается мониторингом политической, военной, экономической и экологической ситуации, а также вопросам безопасности в Таджикистане.

Опасения о том, что миссия ОБСЕ в Таджикистане будет закрыта, появились еще в начале года.

Охлаждение в отношениях Душанбе и ОБСЕ наступило после того, как в сентябре 2016 года сторонники запрещенных в стране ПИВТ и "Группы 24" были допущены на Обзорное собрание ОБСЕ в Варшаве. Тогда сторонники оппозиции устроили "молчаливый протест" - они вошли в зал заседания ОБСЕ в футболках с портретами "узников совести" в Таджикистане.

Официальная делегация Таджикистана в знак протеста против «присутствия лиц, совершивших преступления и находящихся в международном розыске», покинула Обзорное совещание ОБСЕ.

"Сегодня, когда ситуация с ПИВТ повторяется – возможное окончательное закрытие Миссии ОБСЕ в Таджикистане станет, как говорится, адекватной и симметричной мерой на её деятельность", говорилось в статье НИАТ "Ховар".

Агентство напомнило, что ранее офисы ОБСЕ окончательно уже были закрыты на территории России, Белоруссии, Армении, Азербайджана и других республик СНГ, "так как руководство названных государств не видело более целесообразности и необходимости в деятельности ОБСЕ у себя в стране".

Напомним, осенью 2015 года, после «мятежа» замминистра обороны Абдухалима Назарзода, Верховный суд Таджикистана объявил исламскую партию террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны. Власти считают, что ПИВТ оказала содействие генералу Назарзода в совершении попытки государственного переворота. 14 высокопоставленных членов партии были приговорены к длительным срокам заключения, двое из них получили пожизненные сроки. Лидер партии Мухиддин Кабири, который находится за пределами страны, назвал все обвинения беспочвенными.

Центр ОБСЕ, преобразованный позже в Бюро, начал работать в Таджикистане в 1994 году. В Таджикистане в 2012 году был создан колледж ОБСЕ по управлению границами. Сотни офицеров-пограничников из стран-членов ОБСЕ и государств, обладающих статусом наблюдателя, проходят обучение в образовательных курсах колледжа. Предпочтение в колледже отдается пограничникам из Афганистана и стран Центральной Азии. До недавнего времени в региональных офисах ОБСЕ в Кулябе, Худжанде, Курган-Тюбе, Раште и Шахритусе работали 215 местных специалистов.

Источник: https://rus.ozodi.org