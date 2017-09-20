"Подруга плюнула в мою сторону". Легко ли быть атеистом в Таджикистане?

21-летняя жительница Душанбе Фарангис отвергает существование Бога. 19 сентября в беседе с Радио Озоди она сказала, что ее путь к атеизму был долгим.

Фарангис чувствует себя «белой вороной» в Таджикистане, где большинство мусульманского населения являются верующими. Девушка призналась, что подруга детства даже плюнула в ее сторону, узнав, что она неверующая.

Фарангис понимает, что, будучи атеистом, ей придется нелегко в Таджикистане, поэтому не раскрывается даже перед родителями.

Фарангис, как и многие ее сверстники, выросла в Душанбе. После окончания средней школы, где она училась в классе с русским языком обучения, поступила в один из университетов города. Девушка говорит, что среди ее друзей и однокурсников были также представители других культур и религий.

Впервые она столкнулась с религиозной стороной жизни еще ребенком в семье. «Я родилась и выросла в обычной суннитской мусульманской семье, чтящей религиозные устои. Еще с детства я ощущала на себе давление родителей. Я помню, как они меня устрашали, мол, если ты чего-то не сделаешь, Аллах тебя накажет», - поделилась девушка.

По ее словам, если ребенок рождается в мусульманской или христианской семье, то родители воспитывают его в соответствующих традициях, как приверженца пророка Мухаммада или Иисуса Христа. «То есть родители выбирают за ребенка его религию. Среди моих друзей много единомышленников, большинство из них современные русскоговорящие люди», - сказала девушка.

Она вспоминает случай, который произошел с ней три месяца назад. «Я встретила подругу детства, которая всегда обещала меня поддерживать во всем. Когда я ей сказала, что выбрала атеизм, она долго на меня смотрела, потом заплакала. Потом неожиданно сказала, что я прямиком отправлюсь в ад, и плюнула в мою сторону», - рассказывает Фарангис.

Но этот случай, хоть и огорчил Фарангис, ее взглядов не изменил.

Возможно, лет 30 назад никто бы и не удивился выбору Фарангис. Атеизм широко пропагандировался в СССР и был политической стратегией советского руководства, но после распада Союза все в корне изменилось. Большинство таджикистанцев, несмотря на 70 лет господства коммунизма и атеизма, сейчас исповедуют ислам и считают себя мусульманами.

Таким образом атеисты стали меньшинством в этой центрально-азиатской республике. Комиссия США по религиозным свободам в ежегодном докладе за 2016 год отметила, что большинство населения Таджикистана являются религиозными, и лишь 0,01% считают себя атеистами.

Доктор философских наук Зулайхо Усмонова в беседе с Радио Озоди сказала, что «в некоторых современных обществах происходят процессы, обратные секуляризации». «Особенно это касается постсоветских обществ, где в советский период господствовал атеизм как часть государственной идеологии. Соответственно, когда у общества либо человека просыпается интерес и любовь к чему-то, одновременно возникает отрицательное отношение к тем, у кого такого интереса или любви нет», - отметила она.

По мнению ученого, людям порой трудно воспринимать противоположную точку зрения, особенно, когда дело касается таких деликатных вопросов, как религия и вера. «Сегодня у нас, на фоне всеобщего увлечения религией, атеисты - в меньшинстве. Это то меньшинство. которое многие будут осуждать и даже ненавидеть. А кто хочет оказаться в подобном меньшинстве? Вот вам и причина того, почему некоторые люди, и не только молодые, скрывают свои религиозные либо антирелигиозные предпочтения», - говорит Усмонова.

С другой стороны, по мнению аналитиков, таджикское общество терпимо в религиозных вопросах и в целом с уважением относится к традициям, религии и культуре других народов.

Таджикский журналист Хилватшо Махмуд говорит, что мирное сосуществование, чествование культуры каждой нации, свобода религии являются одним из основ толерантности таджиков.

«Только в одном 65-м микрорайоне столицы мирно сосуществуют рядом мечеть и церковь. Христиане ходят в церковь, мусульмане – в мечеть, и каждый поклоняется своему богу. Знаю много случаев, когда таджикские парни брали в жены девушек различных религий и вероисповеданий, создали семьи. Случаи, когда кто-то нетерпимо относится к представителям другой религии, единичны», - сказал журналист.

Эксперты предупреждают, что задачей государства и каждого члена общества является сохранение такого баланса, иначе религиозная нетерпимость может иметь непредсказуемые последствия для общества.

Источник: https://rus.ozodi.org