Инспекторов, контролирующих исполнение закона об обрядах, "проведут через сито"

В таджикском обществе бытует мнение, что ужесточение контроля над исполнением закона о регулировании традиций и обрядов может привести к коррупции со стороны ответственных за это лиц.

Последних сравнивают с некоторыми недобросовестными сотрудниками ГАИ, которые всегда найдут к чему придраться к водителю и требуют «долю», чтобы закрыть глаза на правонарушение либо выписывают штраф для плана.

В Комитете по делам религии Таджикистана отмечают, что такое вполне может произойти со стороны случайных инспекторов, контролирующих исполнение закона об упорядочении традиций и обрядов, поэтому их деятельность будет также проверяться.

Холик Шокиров, житель Душанбе, недавно выдал замуж свою дочь. Он рассказал 23 сентября в беседе с Радио Озоди, что в самый разгар свадебного торжества в ресторан явились инспектора по соблюдению традиций и начали с ним спорить. «Разговаривали на высоких тонах. Пугали, что наложат штраф. Я попросил помощи у председателя махалли, а тот сказал, что нужно их «уважить», - рассказал собеседник.

Он не единственный, кто критикует работу инспекторов. Другие наши собеседники говорят, что «задобрить» инспекторов куда проще, чем ходить по судам.

Ислом Юсуфов, журналист из Согдийской области, сказал, что как-то его сосед перед проведением свадьбы решил заручиться «гарантией». «Сосед рассказал, что договорился с нужным человеком и никто не будет его штрафовать. И якобы тот человек сказал ему, как хочешь, так и проводи свадьбу», - говорит Ислом Юсуфов. Он добавил, что обычно штрафуют малообеспеченных людей и тех, у кого нет «крыши».

Поэтому Комитет по делам религий, упорядочению традиций и обрядов проведет аттестацию среди инспекторов, чтобы избавиться от случайных лиц. Афшин Муким, пресс-секретарь данного ведомства, сказал, что поступило несколько жалоб на работу инспекторов.

В настоящее время в каждом джамоате в стране есть штатная единица работника, осуществляющего надзор по соблюдению традиций и обрядов. Все свадебные и траурные мероприятия проводятся с его разрешения и с его участием. В каждом районном либо городском хукумате работают от 2 подобных работников, которые одновременно являются ответственными сотрудниками по делам религии.

Эксперты утверждают, что любого рода ограничения всегда приводят к коррупции. Абдукодир Рустам, таджикский аналитик, сказал, что любой закон, в котором есть ограничительные меры, открывают лазейку для коррупционеров. «В законе об упорядочении традиций и обрядов существует много пробелов, и они ограничивают частную жизнь человека. Закон не должен был быть принят в том виде, в каком он сейчас. Но он был одобрен, и у нечистых на руку людей появилась возможность делать деньги на нем», - убежден он.

По словам эксперта, населению также выгоднее отдать «на лапу» инспектору, чем платить штраф в размере 5 тыс сомони.

Напомним, Эмомали Рахмон в своем выступлении, посвященном 10-й годовщине принятия закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов», 11 июля высказался за ужесточение наказания за нарушение закона государственными чиновниками. По его словам, в большинстве случаев нарушителями требований действующих законов являются должностные лица, госслужащие, сотрудники органов правопорядка, предприниматели и состоятельные люди, а также их дети и близкие родственники, которые самовольно проводят пышные мероприятия, выходящие за рамки действующих законов. Глава государства поручил исполнительному аппарату президента, Министерству юстиции, Национальному центру законодательства и другим соответствующим структурам в течении двух месяцев представить правительству свои заключения по вопросу освобождения от занимаемых должностей госслужащих, сотрудников органов правопорядка и военных структур, не соблюдающих требования закона. Эмомали Рахмон заявил и о необходимости увеличения в разы суммы штрафа для других нарушивших закон граждан, в том числе, предпринимателей и религиозных деятелей.

Источник: https://rus.ozodi.org