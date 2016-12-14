Нацбанк Таджикистана одобрил выпуск купюры с портретом Эмомали Рахмона

Руководство Национального Банка Таджикистана одобрило предложение жителя города Исфары о выпуске новой купюры в 1000 сомони с портретом президента Эмомали Рахмона.

Этот вопрос в настоящее время изучается специалистами, сообщил глава Нацбанка Джамшед Нурмухаммадзода в письме автору идеи – учителю исфаринской средней школы N 15 Хасанбою Асадову.

Сам Асадов в беседе с Радио Озоди 14 декабря сообщил, что год назад отправил свое предложение с эскизами новой купюры в адрес Нацбанка и администрации президента. Согласно эскизу, на лицевой стороне новой купюры будет портрет Эмомали Рахмона, а на оборотной - изображение Дворца Арбоба, где проходила «историческая» 16 сессия Верховного Совета Таджикистана. На этой сессии Эмомали Рахмон был избран главой парламента.

По словам Хасанбоя Асадова, ранее он получил письма от имени зампредседателя Нацбанка Джамолиддина Нуралиева и от руководства администрации президента со словами благодарности за свое предложение. Судьба другого предложения Асадова – чеканка золотых монет номиналом в 500 сомони в честь 25-летия независимости Таджикистана, неизвестна.

По словам Асадова, спустя полгода после его предложения директор филиала ГУП «Таджиксугурта» в Шахринаве Шариф Каримов в статье, опубликованной в газете «Таджикистан», также предлагал выпустить банкноты достоинством 1000 сомони с изображением главы Таджикистана. Но это предложение вызвало критику и всплеск недовольства граждан, прежде всего, в социальных сетях.

Эмомали Рахмон в октябре нынешнего года в соответствии с новым конституционным законом «Об основоположнике мира и национального единства - Лидера нации", был объявлен основателем независимого Таджикистана. Новый закон, разработанный четырьмя депутатами нижней палаты парламента, состоит из введения и 19 статей и аннулирует предыдущий закон " Об Основателе мира и национального единства — Лидере нации", который состоял из 16 статей и был принят в декабре прошлого года.

Согласно новому закону, принятого 26 октября Маджлиси намояндагон, нижней палатой таджикского парламента, Лидеру нации будет выделено специальное место и специальное оборудование, будет создан его специальный фонд, а также учреждены орден и премия лидера нации.

Сомони – национальная валюта Таджикистана находится в обороте с 30 октября 2000 года и на каждой банкноте изображены выдающиеся таджикские ученные и поэты. На купюре достоинством 1 сомони изображен поэт и общественно-политический деятель Таджикистана Мирзо Турсун-Заде, а на банкноте номиналом 3 сомони - герой и государственный деятель Таджикистана Шириншо Шотемур. На купюре номиналом 5 сомони изображен основатель таджикской литературы Садриддин Айни, на купюре 10 сомони - портрет философа и поэта Мир Саид Али Хамадони. Портрет великого врача Абу Али ибн Сино изображен на купюре 20 сомони, а на 50 сомони – портрет учёного-востоковеда и одного из бывших руководителей Таджикистана Бободжона Гафурова. На купюрах 100, 200 и 500 таджикских сомони изображены соответственно - основатель государства Саманидов - Исмоил Сомони, герой Таджикистана Нусратулло Махсум, и основоположник таджикской классической литературы Абу Абдуллох Рудаки.

По мнению некоторых экспертов, в Таджикистане следуют примеру Казахстана, где на днях выпустили новую купюру в 10 тысяч тенге с портретом президента Нурсултана Назарбаева.

Но Назарбаев не первый глава государства в регионе, изображение которого появился на национальной валюте. На аверсах всех монет и банкнот, номинированных в туркменских манатах, выпускавшихся с 1993 по 2005 год (кроме билетов в 1 и 5 манатов) изображался портрет президента Сапармурата Ниязова. Но из новых банкнотах достоинством 1, 5, 10, 20, 50, 100 манатов, утвержденных президентом Гурбангулы Бердымухамедовым в 2009 году портреты Ниязова исчезли, в них изображены прославившие туркменский народ исторические личности и архитектурные памятники Туркменистана.