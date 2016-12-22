RSS Контакты
Республика Таджикистан

Эмомали Рахмон пообещал таджикистанцам энергетическую независимость через три года

22.12.2016 | Новости

Обращаясь с ежегодным обращением парламенту Таджикистана, президент Эмомали Рахмон заявил, что через три года республика достигнет полной энергетической независимости. Слова президента были встречены бурными продолжительными аплодисментами.

Президент заявил, что с начала восстановительных работ на Рогунской ГЭС была затрачено свыше 12 миллиардов сомони, только в текущем году из бюджетных средств на строительство данного объекта направлено 2,8 миллиарда сомони.

«Первый агрегат гиганта таджикской гидроэнергетики будет запущен в конце 2018 года», - отметил президент.

Президент отметил, что в настоящее время в республике реализуются 11 энергетических проектов на сумму 10 млрд сомони. В частности, на сумму 1,1 млрд сомони реконструируется Сарбандская ГЭС, в следующем году на модернизацию Нурекской ГЭС будет направлено еще 3 млрд сомони. Также в 2017 году начнется реконструкции Кайракумской ГЭС, на что будет израсходовано 600 млн сомони.

По данным президента, за все 25 лет независимости Таджикистана на реализацию энергетических проектов было затрачено более 36 млрд сомони. Это позволило увеличить энергетическую мощность республики на 1,3 тыс. МВт.

 

News.tj

Цитировать | | Код для блога/форума/сайта

URL:
Авторские колонки
Альманах
Ислам в современном мире


Минарет Ислама
Первый российский журнал исламской доктрины

XIII Фаизхановские чтения

Реклама