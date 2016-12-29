Задержанные за членство в ДАИШ заявляют, что никогда не были в Сирии

МВД и Генпрокуратура Таджикистана решили освободить из-под стражи 8 жителей района Дусти, которые были задержаны по подозрению в наемничестве и участии в боевых действиях на территории Сирии. Освобожденные говорят, что по навету неизвестных провели в неволе около девяти месяцев.

В марте этого года сотрудники УБОП МВД Таджикистана арестовали 32 жителей кишлаков Каджбед, Кулобод, Зафаробод и поселка Дусти по обвинению в участии в боевых действиях в Сирии. Позднее 24 человека были отпущены.

Один из сотрудников Генпрокуратуры Таджикистана в беседе с Радио Озоди 29 декабря сообщил, что все восемь жителей района Дусти находились в трудовой миграции в России и эмиссары запрещенной в ряде стран группировки «Исламское государство» обманным путем отправили их в Сирию. По его словам, мигрантам обещали работу в Сирии, а они оказались на поле боя. Задержанные осознали свою ошибку и поэтому было решено освободить их из-под стражи, сказал наш собеседник.

Но Шамсиддин Фатхиддинов, 28-летний житель кишлака Каджбед, в беседе с Радио Озоди заявил, что их просто оклеветали. “Во время допроса у меня спросили о том каким образом я оказался в Сирии. Я ответил, что никогда там не был и даже не знаю такую страну. Мне сказали, что о якобы моей поездке в Сирию им сообщили мои приятели. Думаю, что кто-то оклеветал нас и поэтому нас арестовали и содержали в СИЗО почти целый год”, говорит Шамсиддин.

Мустаъол Алиев, отец подозреваемого Дустмурода, также считает, что его сына оклеветали. “Мой сын никогда не был в Сирии. В 2013 году его депортировали из России и он уехал в Казахстан, где некоторое время жил у своего брата, а потом вернулся в Таджикистан”. Раньше Мустаъол Алиев со слов своего арестованного сына говорил, что их под пытками вынуждают признать вину.

Напомним, летом нынешнего года родители некоторых задержанных обратились к главе государства Эмомали Рахмону с просьбой вмешаться в это дело. «Наши сыновья задержаны без каких-либо причин и под воздействием пыток дали признательные показания о якобы участии в боевых действиях в Сирии», писали он президенту. Один из родителей Махмадулло Махмадаминов 12 июля сообщил Радио Озоди, что его сына Исломиддина обвиняют в участии в боевых действиях на территории Сирии в июне-августе 2014 года. «Это ложь. Мой сын 7 июля 2014 вернулся из России на родину, а 12 августа мы сыграли ему свадьбу», - сказал Махмадаминов.

Но Музаффар Юсуфи, начальник специального управления по борьбе с терроризмом Генеральной прокуратуры Таджикистана, раньше в телефонной беседе с Радио Озоди сказал, что существует масса доказательств участия этих молодых людей в боевых действиях в Сирии. Они в присутствии адвокатов признали свою вину, сказал г-н Юсуфи.

По официальным данным, около 1100 жителей Таджикистана отправились на боевые действия в Сирии и Ираке. Более 150 человек из них погибли на чужбине.

Власти сообщают, что в 2016 году случаев привлечения граждан Таджикистана к экстремистским и террористическим группам было намного меньше, а все те дела, которые рассматривались в судах на протяжении года, относились к 2015 году.

Озоди