Согдийский салафит угодил за решетку на 5,5 лет

В Согде местный житель Абдулло Мухиддинов признан виновным в членстве запрещенной в стране организации «Салафия» и осужден к 5,5 годам лишения свободы.

В Согде местный житель Абдулло Мухиддинов признан виновным в членстве запрещенной в стране организации «Салафия» и осужден к 5,5 годам лишения свободы.

Его приятель Абдулатиф Хидоятов отправлен за решетку на 8 месяцев за недонесение в соответствующие органы о чуждых религиозных взглядах Абдулло.

В ходе судебного процесса основной фигурант признался, что перенял чуждые исламу особенности в мечетях России, когда находился там в трудовой миграции с 2012 по 2014 годы и подражал мигрантам – выходцам с Кавказа. В течение двух лет после возвращения из трудовой миграции на родину он молился по всем канонам салафизма.

Суд: Вина Мухиддинова была доказана

В суде Бободжон Гафуровского сообщили, что вина жителя джамоата Исфисор Абдулло Мухиддинова была полностью доказана. Судья Джалолиддин Азизи, который председательствовал на данном процессе, сказал 3 января в беседе с Радио Озоди, что Мухиддинов не только совершал молитвы чуждым способом, но и распространял идеи «Салафия» среди односельчан.

По словам судьи, Мухиддинов работал в одном из мебельных цехов и призывал коллег читать намаз по салафитским правилам. Он также отметил, что подсудимый полностью признал свою вину, но сказал, что не совершал никаких экстремистских либо деструктивных действий.

Абдулло Мухиддинов вместе с приятелем были задержаны осенью 2016 года

Абдулло вместе со своим приятелем Абдулатифом были задержаны правоохранительными органами осенью 2016 года, а приговор был вынесен в конце декабря.

В 2015 году в Согде были задержаны и осуждены около 20 жителей, преимущественно из Бободжон Гафуровского района, в том числе имам-хатиб мечети джамоата Унджи, признанных последователями течения «Салафия».

Основные жертвы – мигранты

В приватной беседе с Радио Озоди один из таджикских экспертов сказал, что многочисленные случаи задержания и ареста граждан по обвинению в приверженности к запрещенным религиозным течениям происходят на фоне ограничения и тотального контроля религиозной деятельности в стране, что выглядит весьма странно.

Эксперт на условиях анонимности сказал, что некоторые мигранты, работающие за рубежом, подвержены влиянию чуждых культур. В частности. Речь идет о чуждом способе совершения намаза, присущем северокавказским народам. «Многие и не подозревают о том, какому риску при этом подвергают себя и что на родине они могут причислены к последователям запрещенных движений», - отметил он.

Власти: чуждые идеи угрожают безопасности страны

Ходжи Ибодулло Калонзода, имам-хатиб мечети «Нури ислом» в Худжанде считает, что деятельность незаконных религиозных партий и движений, в том числе «Салафия» и «Хизб-ут-Тахрир», идет вразрез в канонами ислама.

В беседе с Радио Озоди священнослужитель отметил, что Салафия делит людей и сеет между ними вражду. «Салафиты обвиняют часть мусульман в неверии. К примеру, они считают неверными тех, кто не читает намаз, не дает закот (подаяние бедным и неимущим), не держит рузу (пост). Посмотрите, сейчас в Сирии из-за таких салафитов проливается кровь мусульман», - сказал иама-хатиб.

По его словам, необходимо следовать традиционному исламу ханафитского мазхаба (мазхаб имама Абу Ханифы), как и наши предки. 90% населения Таджикистана являются последователями ханафитского мазхаба. Власти считают, что другие религиозные группы, в том числе «Салафия», угрожают безопасности страны.

Последователи движения «Салафия», объединяющее мусульманских религиозных деятелей, которые в разные периоды истории ислама выступали с призывами ориентироваться на образ жизни и веру ранней мусульманской общины, на праведных предков, появились в религиозной среде Таджикистана примерно в середине 2000-х.

По словам специалистов, своей основной задачей салафиты считают борьбу за очищение ислама от различных чуждых, с их точки зрения, ему примесей, основанных на культурных, этнических или других особенностях мусульманских народов. Салафиты отвергают все нововведения в исламе, от остальных верующих мусульман они отличаются своеобразной формой одежды и совершением намаза.

Деятельность движения «Салафия» в Таджикистане была запрещена решением Верховного суда 8 января 2009 года. Спустя пять лет это религиозное течение Верховным судом было объявлено экстремистским.

Первые последователи течения «Салафия» в Таджикистане были задержаны и осуждены в 2009 году. Среди них были также Сироджиддин Абдурахмонов, который более известен как Эшони Сироджиддин, а также его сын Киромиддин.

Источник: http://rus.ozodi.org/a/28212516.html