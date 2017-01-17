В Таджикистане обряд бракосочетания разрешат проводить только квалифицированным имамам

В ближайшее время многие священнослужители в Таджикистане будут лишены возможности провести религиозный обряд бракосочетания – «никах». Эта обязанность будет возложена на имам-хатибов мечетей.

В ближайшее время многие священнослужители в Таджикистане будут лишены возможности провести религиозный обряд бракосочетания – «никах». Эта обязанность будет возложена на имам-хатибов мечетей.

Комитет по делам религии, упорядочению традиций и обрядов при правительстве Таджикистана направил в нижнюю палату парламента и Генеральную прокуратуру проект закона, согласно которого мусульманский обряд бракосочетания могут проводить только имам-хатибы зарегистрированных мечетей.

Хусейн Шокиров, руководитель Управления религиозных организаций Комитета по делам религии, в беседе с радио «Озоди» сказал, что другие священнослужители за «незаконный» обряд «никах» могут быть привлечены к административной и даже уголовной ответственности.

По его словам, новое правило вводится для того, чтобы, во-первых, прекратить практику заключения ранних браков, и во-вторых, не допустить «никах» до регистрации брака в ЗАГС-е.

В январе 2011 года были внесены поправки с Семейный кодекс Таджикистана, которые не допускают совершения мусульманского обряда без наличия документа о законной регистрации брака.

Имам-хатибы, прежде чем провести обряд «никах», должны удостовериться, что молодая пара уже зарегистрировалась в ЗАГС-е, говорит Хусейн Шокиров.

В Таджикистане по-прежнему заключаются ранние и принудительные браки. По словам специалистов, главная причина ранних браков и полигамии в стране - катастрофическая нехватка молодых мужчин. Многие юноши и молодые ребята уезжают на заработки в Россию и женятся там.

Сейчас в Таджикистане негласный возрастной ценз для замужества девушек снизился до 15-16 лет - хотя в республике принят закон, запрещающий замужество до 18 лет, родители выдают замуж своих дочерей сразу же после окончания, а иногда еще до окончания средней школы, По закону, лишь в порядке исключения суд может дать разрешение на брак лицам, которым нет еще 18 лет.

Сейчас в Таджикистане негласный возрастной ценз для замужества девушек снизился до 15-16 лет - хотя в республике принят закон, запрещающий замужество до 18 лет, родители выдают замуж своих дочерей сразу же после окончания, а иногда еще до окончания средней школы.

Напомним, ранее в Таджикистане были запрещены родственные браки – в середине марта прошлого года президент Эмомали Рахмон подписал закон о поправках в Семейный кодекс, в соответствии с которыми новобрачные до свадьбы должны в обязательном порядке проходить генетическое обследование. Двоюродным братьям и сестрам – сыновьям и дочерям дяди и тети, а также молочным братьям и сестрам вступать в брачные отношения запрещено.

Медики считают, что поправки в Семейный кодекс позволят снизить число детей с различными отклонениями в развитии – синдромом Дауна, спина-бифида и другими. По данным Минздрава, в стране проживают более 26 тысяч инвалидов в возрасте до 18 лет и, по данным экспертов, 35% этих детей и подростков рождены в родственных браках. Большинство таких браков заключается в сельской местности, в труднодоступных районах и у представителей малых народностей, таких, например, как джуги (таджикские цыгане) – у них не принято жениться и выходить замуж за «чужих».

Родственные браки в Таджикистане имеют давнюю историю. Специалисты выяснили, что такие браки больше всего заключаются в состоятельных семьях, где не желают делиться богатством с «чужими». Другие родители хотят, чтобы их дочери не страдали в чужих семьях и поэтому женихов выбирают из числа близких родственников.

Но у некоторых религиозных деятелей по поводу родственных браков иное мнение. Они говорят, что Ислам запрещает лишь браки между молочными братьями и сестрами. К тому же, по их словам, дети с отклонениями рождаются в основном в семьях, где родители употребляют алкоголь или наркотики.

Новую инициативу Комитета по делам религии, упорядочению традиций и обрядов при правительстве Таджикистана о проведении мусульманского обряда «никах» только имам-хатибами, одобряют не все – некоторые эксперты и правозащитники убеждены, что таким образом этот обряд окажется под монополией «официальных» священнослужителей.

Источник: http://rus.ozodlik.org/a/28227246.html