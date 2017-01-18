В Сирии находятся 322 жителей Согдийской области, — Абдурахмон Кодири

Как сообщает Avesta.Tj 322 жителя Согдийской области, находятся в Сирии. Об этом на встрече с журналистами накануне в Худжанде заявил председатель Согда Абдурахмон Кодири.

Как сообщает Avesta.Tj 322 жителя Согдийской области, находятся в Сирии. Об этом на встрече с журналистами накануне в Худжанде заявил председатель Согда Абдурахмон Кодири.

По его данным, 39 из указанного количества лиц, выехали в Сирию вместе с семьями. Также в Сирии находятся 42 юношей и 28 девушек – жители Согда.

Количество погибших в Сирии согдийцев составляет 51 человек. В Афганистане и Пакистане воюют 51 и 73 жителя Согдийской области соответственно.

В то же время, как отметил А.Кодири, количество воюющих на территории третьих государств согдийцев по сравнению с тремя годами назад уменьшилось.

«Мы продолжаем проводить разъяснительную работу среди населения, и это приносит свои плоды», — подчеркнул председатель Согдийской области.

По его словам, на территории области по подозрению в преступлениях против конституционного строя государства задержаны 193 человек.

Источник: http://avesta.tj/2017/01/18/v-sirii-nahodyatsya-322-zhitelej-sogdijskoj-oblasti-abdurahmon-kodiri/