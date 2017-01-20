В прошлом году в Таджикистане предотвращено 36 терактов

В Таджикистане в прошлом году было предотвращено 36 терактов, которые намеривались совершить террористические группировки, в том числе члены «Исламского государства». По данным министра внутренних дел Таджикистана, в 2016 году в республике были задержаны более 50 человек, которые намеревались совершить теракты.

В Таджикистане в прошлом году было предотвращено 36 терактов, которые намеривались совершить террористические группировки, в том числе члены «Исламского государства».

По данным министра внутренних дел Таджикистана, в 2016 году в республике были задержаны более 50 человек, которые намеревались совершить теракты.

«Всего было предотвращено 36 возможных террористических актов, которые организаторы намеревались направить против органов власти и мирных граждан», - сообщил глава МВД Рамазон Рахимзода.

По данным министра, в 2016 году в стране по подозрению в членстве в террористических организациях было задержано более 400 человек.

Рахимзода отметил, что в 2016 году к «Исламскому государству», запрещенному в Таджикистане, примкнули 40 человек. Это, по данным министра, намного меньше чем в 2015 году. Рамазон Рахимзода связывает это с той профилактической работой, которую ведут органы власти и правоохранительные органы среди населения.

При этом, министр внутренних дел отметил, что МВД не располагает данными о судьбах большинства женщин и детей тех мужчин, которые вывезли их в Сирию и потом были там убиты. «Но те, которые нашли способом с нами связаться, потом разными путями были возвращены на родину», - добавил Рахимзода.

Всего, по данным МВД, в прошлом году из Сирии и Ирака были возвращены 22 человека. В 2015 году на родину оттуда были доставлены более 80 лиц. Около 300 человек, подозреваемых в терроризме, экстремизме и организации преступных групп, были экстрадированы в Таджикистан из других стран.

Источник: http://news.tj/ru/news/tajikistan/security/20170120/v-proshlom-godu-v-tadzhikistane-predotvratsheno-36-teraktov