На таджикско-афганской границе скопилось более 10 тысяч боевиков

По данным таджикского министра внутренних дел, в Афганистане на границе с Таджикистаном скопилось более 10 тысяч боевиков. Отвечая на вопрос журналистов о том, что сколько примерно боевиков сейчас может находиться вдоль таджикско-афганской границы на афганской стороне, министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода ответил, что примерно их 10-15 тысяч.

По данным таджикского министра внутренних дел, в Афганистане на границе с Таджикистаном скопилось более 10 тысяч боевиков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что сколько примерно боевиков сейчас может находиться вдоль таджикско-афганской границы на афганской стороне, министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода ответил, что примерно их 10-15 тысяч.

«Посчитать точно нам не удалось, но это может быть примерно 10-15 тысяч человек. Обстановка в Афганистане сложная. Это ни для кого не секрет, и эта ситуация вызывает беспокойство», - коротко отметил министр внутренних дел.

При этом он добавил, что в Афганистане также есть граждане Таджикистана, которые вступили в разные террористические организации. «Но там не только граждане Таджикистана, там выходцы из нескольких стран. Сотрудники правоохранительных органов Афганистана там работают днем и ночью, но обстановка очень сложная», - сказал министр.

Но при этом он добавил, что с таджикской стороны граница находится под полным контролем.

Источник: http://news.tj/ru/news/tajikistan/security/20170120/na-tadzhiksko-afganskoi-granitse-skopilos-bolee-10-tisyach-boevikov