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Республика Таджикистан

В Душанбе осуждены пособники «Исламского государства»

23.01.2017 | Новости

Суд района Исмоили Сомони города Душанбе вынес приговоры в отношении двух жителей столицы, обвиненных в пособничестве террористам и вовлечении людей в террористическую организацию.

Суд района Исмоили Сомони города Душанбе вынес приговоры в отношении двух жителей столицы, обвиненных в пособничестве террористам и вовлечении людей в террористическую организацию.

Как сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Таджикистана, гражданин М.Асроров, находясь в трудовой миграции в Москве, установил связь через Интернет с гражданами РТ, воюющими в Сирии на стороне террористической организации (Исламское государство (запрещена в Таджикистане).

Впоследствии Асроров принял решение выезда в Сирию и привлек к этому еще двух человек, но был задержан правоохранительными органами и осужден судом района Исмоили Сомони.

Также суд указанного района вынес приговор гражданину А.Мирзоеву по обвинению в пособничестве террористам. Будучи в трудовой миграции на территории Российской Федерации он неоднократно посредством Интернета связывался со своим родным братом, воюющим в Сирии на стороне террористов.

По просьбе брата А.Мирзоев осуществил ему банковский перевод в размере$800. Впоследствии А.Мирзоев был задержан и осужден судом столичного района Исмоили Сомони.

Источник: http://avesta.tj/2017/01/21/v-dushanbe-osuzhdeny-posobniki-islamskogo-gosudarstva/

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