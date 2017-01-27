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Республика Таджикистан

В Таджикистане задержаны четверо граждан Бангладеш

27.01.2017 | Новости

Четверо граждан Бангладеш задержаны пограничниками Таджикистана. Иностранцы пытались попасть в Афганистан через территорию Республики Таджикистан. Как сообщил журналистам заместитель начальника погранотряда Хамадони Насимджон Носиров, нарушители были задержаны в начале текущего месяца.

Четверо граждан Бангладеш задержаны пограничниками Таджикистана. Иностранцы пытались попасть в Афганистан через территорию Республики Таджикистан. Как сообщил журналистам заместитель начальника погранотряда Хамадони Насимджон Носиров, нарушители были задержаны в начале текущего месяца.

По словам Носирова, граждане Бангладеш намеревались попасть в Афганистан и примкнуть там к экстремистам.

В настоящее время задержанные находятся в СИЗО Госкомитета национальной безопасности в городе Кулябе.

В отношении подозреваемых иностранцев возбуждено уголовное дело.

Источник: http://avesta.tj/2017/01/27/v-tadzhikistane-zaderzhany-chetvero-grazhdan-bangladesh/

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