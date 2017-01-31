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Республика Таджикистан

Гражданин Таджикистана, подозреваемый в экстремизме, пытался въехать в Кыргызстан

31.01.2017 | Новости

Гражданин Таджикистана, подозреваемый в экстремизме, пытался въехать в Кыргызстан, сообщает Zanoza со ссылкой на отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

Гражданин Таджикистана, подозреваемый в экстремизме, пытался въехать в Кыргызстан, сообщает Zanoza со ссылкой на отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

29 января пограничники контрольно-пропускного пункта «Кызыл-Бел — Автодорожный» управления ГПС КР по Баткенской области задержали гражданина Таджикистана, подозреваемого в причастности к одной из религиозно-экстремистских организаций.

Гражданин Республики Таджикистан М. А., 1972 года рождения, был задержан совместно с сотрудниками управления ГКНБ КР по Баткенской области при попытке въезда в Кыргызстан из Таджикистана.

После оформления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР, отмечается в сообщении.

Источник: http://avesta.tj/2017/01/31/grazhdanin-tadzhikistana-podozrevaemyj-v-ekstremizme-pytalsya-vehat-v-kyrgyzstan/

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