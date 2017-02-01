В Таджикистане узаконят регулирование цен перед праздниками Рамазон и Иди Курбон

Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана одобрил законопроект «О защите конкуренции», согласно которому правительство страны отныне сможет вмешиваться в вопрос ценообразования социально значимых товаров.

Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана одобрил законопроект «О защите конкуренции», согласно которому правительство страны отныне сможет вмешиваться в вопрос ценообразования социально значимых товаров.

Список социально значимых товаров будет подготовлен и одобрен правительством республики в ближайшее время.

Выступая перед депутатами, начальник Антимонопольной службы при правительстве Таджикистана Саъди Кодирзода отметил, что согласно нормам нового закона, один производитель или поставщик того или иного товара не может занимать более 15% потребности рынка страны. Ранее им разрешалось занимать до 25% потребности рынка республики, сообщает Авеста.

Такая мера направлена на защиту прав и интересов потребителей, здоровую конкуренцию, развитие среднего и малого бизнеса в стране, регулирование ценообразования, пресечение случаев безосновательного повышения цен на товары.

По словам С. Кодирзода, законопроект предусматривает меры государственного регулирования цен на товары первой необходимости в преддверии таких праздников, как Иди Рамазон и Иди Курбон.

В Таджикистане, порядка 98-99% населения которого составляют мусульмане, в год отмечается два крупных мусульманских праздника – «Иди Рамазон» (Рамадан) и «Иди Курбон» (Курбан-Байрам).

Хотя Ислам призывает людей в преддверии и в дни этих праздников делать пожертвования, а торговцев не повышать цены на продовольствие, а наоборот снижать их по мере возможности, в Таджикистане сложилось так, что цены на рынках в преддверии религиозных праздников резко повышаются.

В данном случае не помогают ни призывы местного духовенства, ни другие «ограничительные» меры, предпринимаемые властями на местах.

Источник: http://ca-news.org/news:1361623