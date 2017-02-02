На севере Таджикистана по обвинению в терроризме осуждены 30 человек

Суд Согдийской области, северного региона Таджикистана в 2016 году рассмотрел 18 уголовных дел по статье 401 (участие граждан РТ в боевых действиях за рубежом) УК Республики Таджикистан.

Суд Согдийской области, северного региона Таджикистана в 2016 году рассмотрел 18 уголовных дел по статье 401 (участие граждан РТ в боевых действиях за рубежом) УК Республики Таджикистан.

Как сообщили журналистам в суде Согдийской области, большинство осужденных – это лица, принимавшие участие в боевых действиях в Сирии.

Количество осужденных по 18 уголовным делам в областном суде Согда не уточнили.

При этом было отмечено, что в прошлом году по обвинениям в терроризме и экстремизме были осуждены 30 жителей области.

В конце пресс-конференции представитель суда Согдийской области выступил за сотрудничество с журналистами и обещал оказывать содействие в предоставлении информации представителям СМИ.

Источник: http://avesta.tj/2017/02/02/na-severe-tadzhikistana-po-obvineniyu-v-terrorizme-osuzhdeny-30-chelovek/