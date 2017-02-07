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Республика Таджикистан

Власти Таджикистана и Афганистана обсуждают борьбу с терроризмом

07.02.2017 | Новости

Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода встретился в субботу (4 февраля) с послом Афганистана в Таджикистане Мухаммадгулем Залмай Юнуси, сообщил сайт Avesta.tj в понедельник (6 февраля).

Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода встретился в субботу (4 февраля) с послом Афганистана в Таджикистане Мухаммадгулем Залмай Юнуси, сообщил сайт Avesta.tj в понедельник (6 февраля).

На встрече обсуждались вопросы терроризма, экстремизма, контрабанды наркотиков и безопасности границ.

Рахимзода отметил, что между странами развивается плодотворное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью.

Источник: http://central.asia-news.com/ru/articles/cnmi_ca/newsbriefs/2017/02/06/newsbrief-02

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