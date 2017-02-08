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Республика Таджикистан

В Душанбе осужден гражданин Таджикистана, пытавшийся примкнуть к террористам

08.02.2017 | Новости

Суд района Исмоили Сомони города Душанбе вынес приговор в отношении гражданина Таджикитсана М.Вохидова за попытку присоединения к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в Таджикистане).

Суд района Исмоили Сомони города Душанбе вынес приговор в отношении гражданина Таджикитсана М.Вохидова за попытку присоединения к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в Таджикистане).

Как сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РТ, будучи в трудовой миграции в России, Вохидов, через социальную сеть «Одноклассники» связался со своим односельчанином М.Бурхоновым, воюющим в Сирии в рядах ИГ.

Бурхонов посредством социальной сети ознакомил Вохидова с идеями террористической организации, и сагитировал земляка на поездку в Сирию, на что последний согласился.

Вохидов был задержан в сентябре прошлого года сотрудниками российских спецслужб и передан таджикской стороне.

Суд столичного района Исмоили Сомони признал Вохидова виновным и приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, отмечается в сообщении.

Источник: http://avesta.tj/2017/02/08/v-dushanbe-osuzhden-grazhdanin-tadzhikistana-pytavshijsya-primknut-k-ig/

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