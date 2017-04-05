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Республика Таджикистан

На севере Таджикистана проходят антитеррористические учения

05.04.2017 | Новости

Совместные батальонно-тактические антитеррористические учения проходят в полигоне «Чорук-Дарон» Согдийского гарнизона, на севере Таджикистана.

Совместные батальонно-тактические антитеррористические учения проходят в полигоне «Чорук-Дарон» Согдийского гарнизона, на севере Таджикистана.

В четырехдневные учения, которые стартовали 4 апреля, вовлечены подразделения сухопутных войск и личный состав силовых структур Согдийского гарнизона.

 «Такие совместные учения проводятся в три этапы на теоритически-практической основе. Мероприятие проходит в рамках единого плана военной подготовки под руководством Генерального штаба Вооруженных сил Таджикистана», - сообщил «АП» руководитель пресс-центра Минобороны РТ Фаридун Махмадализода.

Учения проходят при участии военной авиации, бронированной военной техники и другого вооружения.

В ходе учений планируется отработать практические навыки личного состава,  координацию силовых структур в случае возникновения возможных угроз, повышение военных, физических способностей и мобилизация войск в равнинных и степных условиях при проведении антитеррористических операций.

Источник: https://news.tj/ru

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