Таджикский вербовщик ИГИЛ приговорен к 9 годам тюрьмы

В Исфаре осужден 24-летний местный житель по обвинению в организации экстремистского сообщества в России и отправке молодых людей для участия в боевых действиях в Сирии и Ираке. Ему предстоит провести в тюрьме 9 лет.

В Исфаре осужден 24-летний местный житель по обвинению в организации экстремистского сообщества в России и отправке молодых людей для участия в боевых действиях в Сирии и Ираке. Ему предстоит провести в тюрьме 9 лет.

Представители суда отметили, что 15 января этого года Батиёр Солиев, после 2,5 лет трудовой миграции в России, вернулся в Исфару, где и был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Источник в суде Согдийской области сообщил 6 апреля Радио Озоди, что молодой человек создал в России преступную группу, которая занималась вербовкой и отправкой молодежи в Сирию и Ирак.

За совершение преступления, которое вменялось в вину Солиева, предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет, однако суд принял во внимание чистосердечное признание молодого человека и сотрудничество со следствием.

На след Бахтиёра Солиева удалось выйти после показаний его одноклассника Нусратулло Кодирова. Последний в конце 2016 года вместе с женой и двумя малолетними детьми был задержан по пути в Сирию и доставлен в Таджикистан из Турции. В феврале этого года суд города Исфары приговорил его к 14 годам заключения за попытку примкнуть к рядам «Исламского государства». Нусратулло Кодиров заявил в суде, что к поездке его агитировал Бахтиёр, который взял на себя все дорожные расходы. На вопрос о том, сколько человек Бахтиёру удалось завербовать в Сирию, представитель суда ответил коротко: «очень много».

Родные Бахтиёра Солиева, говорят, что не знали, чем он занимался в России. Ашурхон Солиева, сестра осужденного, сказала 6 апреля в беседе с Радио Озоди, что не имеет претензий к приговору суда. «Бахтиёр работал на одном из российских предприятий. Потом вернулся домой, пробыл всего 10 дней, после чего пришли сотрудники милиции и арестовали его. Мы не будем обжаловать приговор суда, и надеемся, что в будущем все у него наладится», - сказала она.

Мурод Абдувалиев, молодой таджик, который работал вместе с Бахтиёром в России, сообщил в телефонной беседе, что не верит в его виновность. «Мы очень удивились, когда ему выдвинули такие обвинения. Мы не замечали за ним что-нибудь противозаконного, а тот молодой человек, который собирался попасть в Сирию, был его одноклассником, поэтому и поддерживал с ним отношения. Если бы он был виновен, то не вернулся бы из России в Таджикистан», - считает он.

Исфара, город в Согдийской облсти с населением свыше 100 тысяч, находится недалеко от границы с Узбекистаном и Кыргызстаном. Власти считают этот город одним из религиозных центров страны. По словам Абдурахмона Кодири, председателя Согдийской области, из Согда для участия в боевых действиях в страны Ближнего Востока отправились 110 человек, из которых 62 являются уроженцами Исфары.

Источник: http://rus.ozodi.org